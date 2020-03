Coronavirus: primo morto in Sicilia, un 80enne di Sortino ricoverato ad Augusta

Il primo morto in Sicilia con Coronavirus è della provincia di Siracusa. Si tratta di un 80enne di Sortino ricoverato da qualche giorno al Muscatello di Augusta per un ictus, con patologie pregresse e poi risultato positivo al virus.

L’anziano si trovava ricoverato nel reparto di Medicina generale del Muscatello quando è stato sottoposto al tampone orofaringeo che ha comportato l’immediato trasferimento all’ospedale di Caltagirone.

Dopo la conferma della positività è stata ricostruita la catena di incontri dell’ottantenne che non aveva una particolare vita sociale, quindi tutti i familiari con cui ha avuto contatti sono stati posti in quarantena in via precauzionale e saranno sottoposti al tampone.