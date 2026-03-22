Morte di Francesco Capria, Bongiovanni rilancia l’allarme sul carcere di Augusta: “Emergenza continua, mancano medici e strumenti”

La morte di Francesco Capria nel carcere di Augusta Brucoli, su cui la Procura di Siracusa ha aperto un’indagine disponendo l’autopsia, riaccende il dibattito sulle condizioni dell’istituto penitenziario megarese e sulla gestione dei detenuti con fragilità psichiatriche. A intervenire con parole dure è Nello Bongiovanni, ex sindacalista ed ex sovrintendente della polizia penitenziaria, che torna a denunciare una situazione che definisce ormai fuori controllo.

“Il 13 febbraio avevo denunciato che in 15 giorni c’erano stati due decessi presso la casa di reclusione di Augusta per sospetta overdose, oggi apprendo tramite i social di un altro decesso sospetto”, afferma Bongiovanni, collegando il caso Capria a un quadro più ampio di criticità già segnalate nelle scorse settimane.

Per l’ex appartenente alla polizia penitenziaria, il punto centrale è che il personale si troverebbe a operare in condizioni di costante emergenza. “A differenza di quello che si può pensare, la polizia penitenziaria opera in emergenza continua, non riesce a coprire tutti i posti di servizio”, sostiene, indicando come uno dei nodi principali la carenza di organico e di risorse all’interno dell’istituto.

Bongiovanni punta poi il dito sulla gestione dei detenuti affetti da disturbi psichiatrici. “Dal momento in cui hanno chiuso gli istituti di pena psichiatrici e istituito i presidi come alla casa di reclusione di Augusta c’è il caos totale, perché mancano i medici, gli strumenti e tutto ciò che serve per assistere questa tipologia di detenuti”, dichiara. Una situazione che, secondo la sua lettura, scaricherebbe impropriamente un peso enorme sul personale di polizia penitenziaria. “È evidente che non può sobbarcarsi anche questo carico gravissimo”, aggiunge.

Il caso Capria, in questo contesto, diventa per Bongiovanni il simbolo di una criticità strutturale che va ben oltre il singolo episodio. La morte del detenuto, avvenuta il 18 marzo nel carcere di Augusta dopo il rigetto, a gennaio, dell’istanza urgente di sospensione pena o detenzione domiciliare per ragioni di salute, si inserisce secondo lui in una situazione di forte sofferenza del sistema carcerario.

Non manca l’affondo politico. Bongiovanni richiama anche le responsabilità dei governi che si sono succeduti. “Dall’ex presidente Conte, che per me ha dato il colpo di grazia agli istituti penitenziari, pensavo che con questo Governo ci sarebbe stato un cambio di rotta”, afferma. E aggiunge: “Delmastro non dovrebbe dimettersi per le vicende che lo coinvolgono in questi giorni, ma per il suo operato come sottosegretario con delega alla polizia penitenziaria”.

Parole pesanti, che accompagnano anche una riflessione personale sul prezzo pagato per le sue denunce. “Io, per dire la verità, ho pagato a livello professionale, economico e sindacale. Oggi sono ex sindacalista, ex sovrintendente della polizia penitenziaria, solo perché sono stato l’unico ad avere il coraggio di dire la verità”, conclude.

Le dichiarazioni di Bongiovanni si innestano su una vicenda già delicata. Nel caso di Francesco Capria, il magistrato di sorveglianza di Messina, il 23 gennaio scorso, aveva escluso nella fase urgente l’incompatibilità delle patologie psichiatriche con il regime carcerario, ritenendo al tempo stesso inopportuna la detenzione domiciliare perché non idonea a garantire un controllo costante da parte del Dipartimento di Salute Mentale. Gli atti erano poi stati trasmessi al Tribunale di Sorveglianza e agli enti competenti per verificare la disponibilità di una struttura residenziale assistita. Quella soluzione, però, non è arrivata in tempo.

Adesso sarà l’inchiesta della Procura di Siracusa, con gli accertamenti medico-legali sul corpo di Capria, a dover chiarire se vi siano state omissioni, ritardi o carenze rilevanti. Ma intanto, attorno al carcere di Augusta, cresce il fronte di chi chiede di guardare non solo al singolo decesso, ma al contesto complessivo in cui è maturato.