Morte dei due giovani di Augusta, sospesi oggi e domani gli eventi dell’estate augustana. Lunedì sarà lutto cittadino

A causa del tragico e luttuoso evento che oggi ha colpito Augusta, che si è svegliata con la tragica notizia della morte in un incidente stradale dei due giovani Peppe Armenio, di 19 anni e Gabriel Fazio di 21, il sindaco Giuseppe Di Mare ha annullato tutti gli eventi dell’estate augustana in programma oggi 6 agosto e domani, domenica 7 agosto.

Inoltre è stato avviato l’iter per la sottoscrizione dell’ordinanza per indire il lutto cittadino per lunedì 8 agosto, giorno dei funerali dei due sfortunati ragazzi.