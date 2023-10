Miss Mondo 2024, due bellezze di Augusta conquistano la fascia e accedono alla semifinale italiana

Hanno 19 e 25 anni le due bellezze augustane che hanno staccato il pass per il concorso di Miss Mondo 2024. Si tratta di Rachele Siena ed Elena Impellizzeri che sono state elette domenica, a Catania, alla prima finale regionale del concorso di bellezza che si è svolta a Palazzo Biscari. Hanno conquistato la prima fascia di semifinalista Miss Mondo Sicilia che consente l’ accesso alla fase nazionale di giugno di Gallipoli, in Puglia dove, dopo vari step, dalle 120 semifinaliste di tutta Italia saranno selezionate 50 bellezze. Da queste, alla fine, sarà scelta Miss Mondo Italia per il concorso internazionale.

Rachele Siena si è diplomata quest’anno al liceo classico ed è iscritta al primo anno del corso di Laurea in Ostetricia all’università di Catania, Elena Impellizzeri, alla sua prima esperienza nel mondo della moda, si occupa di bambini insieme alla sorella e sta per aprire una ludoteca in città. Entrambe hanno l’obiettivo di portare in alto il nome della Sicilia, ma anche di Augusta e di rappresentarle al meglio a Gallipoli.

A sfilare a Catania, domenica, sono state circa trenta ragazze provenienti da varie zone della Sicilia e oltre alle due augustane ha ottenuto la fascia che permette di accedere alla semifinale nazionale anche Maria Grazia Licciardello di Catania, di 18 anni.