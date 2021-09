Minaccia e aggredisce l’ex compagno: ai domiciliari una 47enne di Augusta

I Carabinieri della Stazione di Augusta, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato una 47enne del luogo, per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex convivente.

Nel corso delle indagini è emerso che la donna in più occasioni ha minacciato e aggredito l’uomo lanciandogli addosso bicchieri e bottiglie, che talvolta lo hanno colpito.

L’arrestata, in altre circostanze, si è appostata davanti all’abitazione dell’ex ed ha insistentemente suonato al citofono, anche in ore notturne. Sono stati documentati anche un tentativo di investimento dell’uomo e l’aggressione della sua nuova compagna. Le denunce della vittima ai Carabinieri della Stazione di Augusta hanno consentito l’avvio delle indagini e l’emissione della misura cautelare.