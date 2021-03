Militare morto dopo il vaccino, ad Augusta gli ispettori del ministero della Salute

Si sono recati prima all’ospedale Umberto I di Siracusa e poi alla base militare di Augusta gli ispettori del ministero della Salute inviati in Sicilia in relazione al decesso del militare di Misterbianco, Stefano Paternò, 43 anni, morto il 9 marzo scorso nelle ore successive alla somministrazione di una dose di un lotto del vaccino AstraZeneca.

La visita all’ospedale di Siracusa è legata alla circostanza che in questa struttura sanitaria si conservano i vaccini destinati ai residenti del Siracusano, attraverso i 16 centri disseminati in tutta la provincia e l’Hub di Siracusa, inaugurato una decina di giorni fa. In particolare le attenzioni, degli ispettori del ministero della Salute sono state riservate alla catena del freddo ma non sarebbero emerse criticità.