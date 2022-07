Migranti, sbarco nella notte ad Augusta

Non solo Lampedusa. Tre sbarchi di migranti nella notte sulle coste del Siracusano.

Due imbarcazioni sono approdate a Portopalo di Capo Passero ed in una di questa la polizia ha rinvenuto un cadavere; il terzo barcone, invece, è arrivato nel porto di Augusta.

Nel complesso, sono 350 gli stranieri che sono stati sottoposti ai controlli sanitari. Successivamente gli agenti dell’Ufficio immigrazione hanno avviato le procedure per la loro identificazione.

La salma, come disposto dalla procura di Siracusa, è stata posta sotto sequestro. Aperta un’inchiesta delegata ai poliziotti per accertare le cause del decesso della vittima