Una sessantina di migranti sono stati tratti in salvo in serata da una motovedetta della Guardia costiera partita da Pozzallo. La Cp 325 ha poi fatto rotta su Augusta, assegnata come porto sicuro, per procedere allo sbarco dei migranti trasbordati da un barchino in precarie condizioni che si trovava una quarantina di miglia a sud di Pozzallo.