Migranti: dalla Regione 175 mila euro al Comune di Augusta

Il Comune di Augusta riceverà un primo contributo di 175 mila euro dalla Regione Siciliana per far fronte alle difficoltà legate al fenomeno migratorio. Lo prevede il decreto firmato dall’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Elisa Ingala, che dà attuazione alla legge di Stabilità regionale 2026.
Il provvedimento dispone il riparto del 70% dei tre milioni di euro stanziati dalla Regione, per un totale di 2,1 milioni di euro, destinati ai Comuni maggiormente interessati dagli sbarchi e dalla gestione delle emergenze legate ai flussi migratori.
Oltre ad Augusta, beneficeranno della prima tranche anche Lampedusa e Linosa, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani, Portopalo di Capo Passero, Favignana e Catania. A ciascun ente vengono assegnati 175 mila euro.
La restante quota, pari a 900 mila euro, sarà invece distribuita successivamente sulla base del numero di arrivi registrati come primo approdo nel corso del 2025, una volta completata la raccolta dei dati da parte delle Prefetture competenti.
Per Augusta si tratta di un contributo destinato a sostenere un territorio che, negli ultimi anni, è stato più volte interessato dalle attività di accoglienza e gestione degli sbarchi, rappresentando uno dei principali punti di riferimento della Sicilia orientale per le operazioni coordinate dalle autorità competenti.