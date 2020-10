Mick Jagger a Brucoli. L’icona dei Rolling Stones tra lo sguardo stupefatto dei clienti di un ristorante

Sorpresa e stupore in un pub a Brucoli dove un cameriere ha servito una birra niente poco di meno che a Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones. Il locale è stato blindato per il tempo necessario di consumare la cena, tutta a base di pesce: antipasti e primi a base di cernia e astice.

A riconoscere il cantante una signora che ha chiesto una foto con il cantante, ma allontanata ben presto dalla sicurezza. Mick Jagger, che non ha concesso foto a nessuno, si è però fermato per qualche minuto a parlare con il titolare del locale e ha anticipato che nel mese di novembre tornerà a fare visita in territorio siciliano.