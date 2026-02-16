Miasmi e qualità dell’aria, il Comitato Stop Veleni: “Il 21 gennaio ad Augusta nessun campionamento nonostante le segnalazioni”

Dal recente report di ARPA Sicilia sulla qualità dell’aria nel SIN Priolo emerge un episodio che riaccende il dibattito sul monitoraggio ambientale nel polo petrolchimico siracusano. Secondo quanto evidenziato dal Comitato Stop Veleni di Augusta, nella giornata del 21 gennaio ad Augusta, nonostante numerose segnalazioni di miasmi tramite l’App NOSE, non sarebbe stato possibile effettuare analisi puntuali a causa dell’assenza di centraline di monitoraggio posizionate in prossimità dell’area interessata dagli odori.

Una circostanza che, secondo il comitato, lascia senza risposta una domanda centrale per i cittadini: quali sostanze siano state effettivamente respirate durante le ore in cui è stata segnalata la presenza di forti odori di idrocarburi.

Nel documento viene inoltre sollevata una critica rispetto alle procedure di intervento. In particolare, viene chiesto perché, nonostante l’allerta telefonica, non sia stata attivata la procedura di campionamento tramite canister mobile da parte della Polizia Municipale. Il nodo riguarda anche l’affidamento quasi esclusivo alle segnalazioni tramite App NOSE, che – secondo il comitato – non può sostituire strumenti di rilevazione diretta in caso di eventuali malfunzionamenti dei sistemi automatici o di distanza eccessiva dei campionatori dai punti di emissione.

Le richieste di chiarimento sono rivolte alle istituzioni locali e agli enti preposti al controllo ambientale e sanitario, dal sindaco agli assessorati competenti, fino ad ARPA e agli organismi di protezione civile. Il comitato chiede risposte su tre punti principali: cosa sia stato effettivamente respirato, quali strumenti di tutela sanitaria siano disponibili per i cittadini e quali siano i canali istituzionali da attivare in caso di nuovi episodi.

Nel report si evidenzia come nel mese di gennaio 2026 siano arrivate 207 segnalazioni tramite NOSE: 165 da Augusta, 11 da Melilli e 24 da Siracusa. Nell’82% dei casi l’odore segnalato era riconducibile agli idrocarburi. La giornata con il maggior numero di segnalazioni è stata proprio quella del 21 gennaio, con 68 segnalazioni complessive.

Nello specifico, nella fascia oraria tra le 8:20 e le 9:50 è stato registrato un alert con 37 segnalazioni, ma non è stato attivato alcun campionamento perché nessun campionatore si trovava entro i 500 metri dall’area delle segnalazioni. Nelle stesse ore non sono stati registrati picchi significativi nelle centraline disponibili.

Nel corso della giornata, tuttavia, la stazione Augusta-Marcellino ha registrato alle 16 un picco di idrocarburi non metanici (NMHC) pari a 870 µg/m³, superiore al valore soglia di 200 µg/m³. Le analisi delle masse d’aria indicano provenienza dai quadranti sud-occidentali, con interessamento dell’area industriale e portuale di Augusta, anche se – secondo il report – non risultavano movimenti portuali nell’intervallo temporale dell’alert.

Nel quadro generale del mese di gennaio si registrano inoltre picchi di biossido di zolfo, benzene e numerosi superamenti della soglia per gli NMHC, con valori particolarmente elevati nelle stazioni di Priolo Gargallo e dell’area industriale.

Il Comitato Stop Veleni conclude ribadendo la volontà di continuare a segnalare ogni episodio di miasmi, annunciando che alle segnalazioni tramite App verranno affiancate comunicazioni dirette agli enti competenti.

“Riteniamo sia un nostro diritto sapere cosa abbiamo respirato e come possiamo tutelare la nostra salute”, sottolinea il comitato.