Memoria e impegno al “Ruiz”: l’Istituto celebra la Giornata dei Giusti nel segno delle donne

In un’epoca segnata da conflitti e divisioni, la scuola torna a farsi presidio di pace e memoria. In occasione della Giornata dei Giusti dell’Umanità, istituita ufficialmente nel 2017 per onorare chi ha difeso la dignità umana contro ogni forma di totalitarismo, l’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz ” ha vissuto una mattinata di riflessione dedicata a chi, con il proprio coraggio, ha scelto di non restare a guardare.

L’edizione 2026 ha messo al centro il tema “Donne per la pace”, accendendo i riflettori su figure femminili che hanno trasformato il dolore in azione politica e sociale. Durante l’incontro, curato dalle docenti Rosa Anna Bellistri e Anna Borgese, sono state presentate agli studenti tre testimonianze di straordinaria attualità: Vivian Silver, l’attivista israeliana che ha dedicato la vita al dialogo, vittima degli attacchi del 7 ottobre; Reem Al-Hajajreh, fondatrice palestinese di Women of the Sun, impegnata nel superare i muri dell’odio; Aleksandra “Sasha” Skochilenko, l’artista russa che ha pagato con il carcere la sua opposizione alla guerra in Ucraina.Tre biografie diverse, ma unite da un unico filo conduttore: la scelta etica di resistere alla violenza anche a costo della propria libertà o della vita.

Il momento centrale della mattinata ha coinvolto tutte le classi prime nell’Aula Magna, dove i ragazzi hanno approfondito il valore dell’impegno individuale. La celebrazione si è poi spostata all’esterno per un gesto simbolico ma potente: la messa a dimora di una nuova pianta presso il Giardino dei Giusti del Ruiz. Questo spazio verde non è solo un elemento decorativo della scuola, ma un monumento vivo che custodisce il ricordo di chi ha scelto il bene nei “tempi oscuri”.

“Educare alla responsabilità e alla pace è un dovere civile,” è il messaggio emerso durante la cerimonia. “La memoria dei Giusti non deve essere solo una ricorrenza sul calendario, ma una bussola per le nuove generazioni.”

L’evento si è concluso con l’impegno, da parte di studenti e docenti, a continuare il percorso di sensibilizzazione sui diritti umani, affinché l’esempio di figure come Silver, Al-Hajajreh e Skochilenko diventi pratica quotidiana di cittadinanza attiva.