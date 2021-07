Megara Hyblea, Basilica del Murgo e riqualificazione dell’ex chiesa e cimitero di Brucoli: i progetti di Archeoclub Augusta

La “rinascita” del sito di Megara Hyblea e, in particolare, dell’Antiquarium che fanno parte del Parco di Leontini che avvierà una collaborazione con Archeoclub Augusta, l’associazione a tutela dei beni culturali che ha donato, ufficialmente, al Comune un progetto di valorizzazione dell’ex cimitero di Brucoli. È quanto emerso, nei giorni scorsi, durante una conferenza stampa che si è svolta nella sede dell’associazione “Umberto I” in cui è stato presentata la nuova programmazione dell’associazione, presieduta da Mariada Pansera che potrà stipulare una convenzione con il parco archeologico di Leontinoi per contribuire alla sua gestione, in un’ottica di collaborazione pubblico-privato resa possibile dal codice del terzo settore.

“Queste convenzioni pensate con Archeoclub sono in fase di presentazione all’assessorato che ci dovrà autorizzare in modo che potremmo aver un rapporto più consolidato con le associazioni” – ha spiegato il direttore del Parco, Lorenzo Guzzardi che ha sottolineato l’importanza di Megara Hyblea, al centro dell’attività di scavi archeologici della scuola francese di Roma ma anche un sito importante di ricerca nel Mediterraneo e l’intervento di recupero dell’Antiquarium, per il quale sono previsti almeno 700 mila euro del milione e mezzo di euro stanziati. L’iter è alla fase di progettazione esecutiva e una volta consegnato si provvederà alla gara.

“Se tutto va bene già l’anno prossimo avremo i lavori iniziati-ha proseguito il direttore del Parco- Una volta aperto al pubblico l’Antiquarium potrà costituire il punto di svolta, il biglietto di presentazione del sito e dare a noi anche l’occasione di esporre importanti materiali archeologici che sono disponibili nel parco, ma non fruibili compresi quelli venuti fuori della recente campagna di scavo. Abbiamo fatto degli scavi all’interno dell’area del faro e alcuni importanti reperti sono rimasti in loco e tutto questo sarà reso fruibile. Chi vorrà visitare gli scavi lo potrà fare compiutamente iniziando dall’Antiquarium dove un’apposita sala sarà dedicata agli aspetti multimediali. Ritengo che Megara possa avere un futuro migliore rispetto a quello avuto in questi anni, non c’è dubbio che le industrie lo hanno un po’ assediato e mortificato, speriamo che ci sia anche un rapporto più idoneo anche con le industrie”.

Durante la conferenza Archeoclub ha donato al Comune il progetto di valorizzazione dell’ex chiesetta e cimitero di Brucoli, già presentato nei mesi scorsi con la precedente amministrazione ma che non è stato possibile donare durante l’emergenza pandemica. Il progetto, redatto dall’architetto Giancarlo Zurzolo, è stato illustrato dall’architetto Salvo Carrà, che ha spiegato che si punta a recuperare la vecchia chiesa di Santa Maria degli Ammalati, di contrada Oliveto ed il vecchio cimitero di Brucoli annesso per destinarlo a museo antropologico legato al culto dei defunti in Sicilia. Sarebbe il primo in Italia. “Il progetto in questa fase è un’idea perchè non sappiamo le condizioni del terreno nè sono state fatte indagini sulle strutture” – ha detto Carrà

Il progetto è stato donato al sindaco Giuseppe Di Mare che, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza della sinergia pubblica-privata “che può risolvere anche situazioni che il pubblico da solo non riesce. Siamo a disposizione dell’Archeoclub per tutte quelle iniziative, perchè il bello di questa città deve emergere sempre di più. Faremo tesoro del progetto realizzato dell’area che merita una riqualificazione e che ha una storia alle spalle, dato che avete un squadra competente vi chiediamo aiuto perchè per il Comune è fondamentale il parco progetti. Quanti più progetti riuscirete a donare tante più possibilità di portare il bello al centro di Augusta avremo”.

Durane la conferenza stampa Pansera ha, inoltre, reso noto che l’associazione si è anche interessata della Basilica del Murgo, -unico esempio di architettura sacra federiciana, si trova ad Agnone Bagni ed è di proprietà privata- chiedendo l’esproprio alla Sovrintendenza di Siracusa che ha fatto sapere che esiste in questo senso “la massima disponibilità”.

L’associazione ha rinnovato il suo direttivo, di cui fanno parte oltre alle riconfermate Mariada Pansera e Ornella Spina, rispettivamente presidente e vice, Maria Blundo (tesoriere), Lucia Fichera (segretario), Piero Castro, Pina Romeo e Vincenzo Mallo (consiglieri). Il gruppo di tecnici è invece composto da Vincenzo Mallo, Stefania Serra, Carlo Veca e Simona Sirugo, Giancarlo Zurzolo e Giuliana Baffo. E sabato 10 luglio, proprio a Megara Hyblea nell’area dell’Antiquarium si terrà il primo evento proposto dall’associazione in collaborazione con il Parco, dal titolo “La musica della Grecia antica: voci, strumenti e idee”. Saranno presenti Nikos Xanthoulis, direttore della prima orchestra nazionale greca, Angelo Meriani, presidente del Moisa, Massimo Raffa, studioso di musica greco antica, Angela Bellia, ricercatrice dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale.