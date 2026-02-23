Megara Augusta, il presidente Coppola chiede scusa ai tifosi e alla città

“All’indomani della pesante sconfitta di Aragona contro l’Akragas, sento il dovere, a nome mio e di tutta la società, di chiedere scusa ai nostri tifosi, alla città e a chiunque porti il Megara nel cuore. La prestazione offerta e l’immagine che ne è derivata non sono accettabili, né tantomeno degne dei nostri colori neroverdi. È inutile nascondersi: questa stagione, pur essendo ancora in corso, non sta andando come tutti speravamo e come avevamo immaginato all’inizio. Nel calcio, come in ogni percorso lungo e complesso, può capitare un’annata storta, un insieme di fattori che non girano nella direzione desiderata. Questo, però, non può e non deve diventare un alibi. Proprio per questo, la società sta già facendo tesoro degli errori commessi: stiamo analizzando con lucidità quanto non ha funzionato, dentro e fuori dal campo, per pianificare la prossima stagione in maniera completamente differente, con criteri più chiari, scelte più mirate e un’organizzazione all’altezza delle ambizioni e della storia del Megara. Il nostro obiettivo è uno solo: tornare a rendere onore a questi colori neroverdi e alla tradizione di una società che merita rispetto, serietà e risultati. Per farlo, però, abbiamo bisogno anche della vicinanza di tutti: chiediamo sostegno, unità e presenza a chi ha a cuore il Megara, nei momenti difficili così come in quelli felici. Da parte nostra, garantiamo massimo impegno e responsabilità, perché il Megara venga sempre prima di tutto”, così Elio Coppola, presidente del Megara Augusta, società che milita nel girone D di Promozione dopo la sconfitta per 9 a 0 di ieri contro la vicecapolista Akragas.