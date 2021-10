Medicane “Apollo”, ad Augusta in ginocchio la viabilità cittadina. In tilt anche la linea elettrica

Parti del muretto di recinzione che costeggia le saline Migneco –Lavaggi, all’ingresso di Augusta sono stati abbattuti qualche ora fa per aiutare l’acqua a defluire in quel tratto di strada impraticabile da ore dando buoni risultati, anche se la pioggia che continua a cadere incessante di certo non aiuta a smaltirla. Così il Comune sta cercando di intervenire sull’allagamento dell’asse attrezzato di Augusta dove è arrivata in auto anche una squadra della Protezione civile regionale invita dal Dipartimento centrale nper aspirare le acque meteoriche che hanno invaso le strade

Qualcuno è rimasto impantanato in auto ma, al momento, non si segnalano particolari problemi alle persone. In tilt anche la linea elettrica: guasti nella zona di Monte Tauro, al buio anche le zone del Venus e del Faro ma anche alcuni tratti di Borgata e dell’Isola.

In campo tutti i volontari delle associazioni di protezione civile, questa mattina tre volontari della Misericordia con una grossa gip privata messa a disposizione dell’assessore Tania Patania insieme all’assessore Rosario Costa hanno raggiunto un’abitazione di Agnone Bagni per portare un farmaco ad una famiglia rimasta bloccata on casa dagli allagamenti.

“La viabilità cittadina è veramente in ginocchio – ha detto su Facebook il sindaco Giuseppe Di Mare durante un breve giro di ricognizione per le strade- anche al lungomare Rossini si sta cominciando a riempire, in via Federico de Roberto l’acqua sta assumendo livelli importanti, così come le saline sono a livello di acqua in ogni parte. La situazione è veramente drammatica, sono caduti oltre 120 millimetri di acqua. L’invito è sempre lo stesso ora più che mai, anche perchè le prossime ore non sono buone. State a casa e non fatevi prendere dal panico, se dovete uscire necessariamente non andate laddove ci sono queste grosse criticità”.