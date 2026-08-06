McDonald’s apre ad Augusta, domani taglio del nastro

Attualità · ristorazione

Aprirà domani venerdì 7 agosto, il nuovo ristorante McDonald’s di Augusta situato in via Aldo Moro. Sesto McDonald’s in provincia, ha portato a 40 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Augusta e zone limitrofe.

Venerdì 7 agosto alle 10 si terrà la cerimonia di taglio del nastro alla presenza del Sindaco Giuseppe Di Mare; a seguire una festa aperta a tutti con tante attività e intrattenimento.

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 215 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante.

Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane.

Il ristorante dispone di una corsia McDrive grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.

Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie, a partire da settembre, sarà dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante.

Il nuovo McDonald’s sarà aperto secondo i seguenti orari:

Sala, da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 24, venerdì, sabato e domenica fino alla 1:00;

McCafé e corsia McDrive, da lunedì a giovedì dalle 7:00 alle 24, venerdì, sabato e domenica fino alla 1:00.

Nel locale sarà attivo anche il servizio McDelivery.