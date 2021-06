Massimo Zappino, dal Brasile a Siracusa, passando per la Serie A

Ci sono alcune storie che vale la pena raccontare, proprio per via del fatto che riescono a diffondere emozioni positive, commuovendo sempre un po’. Una di queste è senz’altro quella che vede come protagonista Massimo Zappino, che dalle favelas è riuscito a raggiungere la Serie A. Una scalata non da poco, vero? Soprattutto per via del fatto che si può considerare l’ultimo siracusano che è riuscito a calcare i campi della massima serie.

Dalle favelas a Siracusa

Chi nasce nelle favelas impara a sue spese come la vita può essere decisamente ingiusta e che non sempre esiste un modo per tirarsi fuori dalle situazioni più complicate. Zappino è nato nelle favelas di Pesqueira, che si trovano all’interno dello Stato brasiliano di Pernambuco, da una famiglia estremamente povera. Così povera che, a soli 9 anni, la sua vita cambia per sempre, visto che viene adottato in Italia. I suoi nuovi genitori sono una coppia di farmacisti, Maria Cristina e Gaetano Zappino, che sono nati a Palazzolo Acreide, ma che abitano in quel di Siracusa. In realtà, la pratica di adozione di Zappino poteva anche orientarsi verso l’Inghilterra, Paese da cui una coppia aveva presentato la medesima richiesta. Come detto, però, il destino ci ha messo lo zampino e Massimo è sbarcato in Sicilia, a Siracusa.

Con l’adozione, Zappino ottiene anche la cittadinanza italiana, ma fin da subito si nota la sua grande passione per il pallone. Il mondo del calcio lo attira, probabilmente come buona parte dei brasiliani, e i genitori adottivi decidono di sostenere la sua passione calcistica iscrivendolo alla Polisportiva Libertas Rari nantes. Massimo prova diversi ruoli, fino a quando non indossa i guantoni e si piazza tra i pali.

Il passaggio in porta e il campionato del 2003-04 con la Nocerina

Ecco, da quel momento, il ruolo di portiere farà parte della sua carriera e diventerà la sua fortuna. Con il compimento della maggiore età, Zappino finisce nelle fila delle giovanili del Catania, per poi passare dall’Acireale. Correva l’anno 2002 quando, durante il mercato invernale, Zappino viene acquistato da parte della Nocerina, che lo vuole come secondo portiere.

Massimo aspetta l’occasione per mettersi in luce e finalmente quell’opportunità arriva. È la giornata numero dieci, la Nocerina sfida il Frosinone e il portiere titolare della compagine campana deve dare forfait per colpa di un infortunio. Quindi, scatta il momento di Zappino, che saprà sfruttare al meglio la sua grande occasione. Tra interventi prodigiosi e pure un rigore parato, da quel momento in avanti raggiunge i galloni da titolare per difendere la porta della compagine rossonera.

Il Frosinone, tra l’altro: anche in questo caso, il destino ci ha messo lo zampino e si è divertito molto a scrivere delle pagine sicuramente affascinanti. La compagine laziale, infatti, è proprio la squadra che compra Zappino dalla Nocerina l’anno seguente, completamente impressionato dalle sue prestazioni.

A Frosinone resta dal 2004 fino al 2007, facendo il suo esordio anche nella serie cadetta. Poi, Chievo Verona, Varese, in Romania con il Vaslui, per poi tornare ancora al Frosinone, trascinando con le sue parate la compagine ciociara fino alla promozione nella massima serie. Il 31 maggio 2015, non a caso, dopo l’approdo in Serie A per la prima volta nella storia del club giallazzurro, Zappino viene premiato con la cittadinanza onoraria della città. È lui, tra le altre cose, l’ultimo siracusano a giocare in Serie A: fa ritorno anche in campo nel 2019 con la maglia del Siracusa, ma problematiche fisiche lo costringono a riconfermare la sua decisione di appendere i guantoni al chiodo. Ora fa l’allenatore dei portieri proprio con il Frosinone, per la squadra Under 17.