Mascherine in arrivo anche per Augusta. L’annuncio del sindaco Di Pietro

Sono in arrivo anche per il Comune di Augusta mascherine chirurgiche che verranno distribuite ai cittadini. Lo ha reso noto oggi il sindaco Cettina Di Pietro, che su Facebook ha spiegato che fanno parte della fornitura decisa, per tutta la popolazione italiana, per il tramite dei Dipartimenti regionali di Protezione civile di cui aveva già parlato nei giorni scorsi Domenico Arcuri, commissario straordinario nominato dal Governo per l’emergenza coronavirus.

Le mascherine sono trasportate da autocarri dell’Esercito italiano e copriranno il fabbisogno degli abitanti del Libero consorzio di Siracusa. “Le mascherine che stanno arrivando saranno in numero sufficiente per tutti i cittadini di Augusta. – ha aggiunto il sindaco- Sottolineo l’importanza dell’uso dei dispositivi atti a contenere il contagio in quella che, comunemente, chiamiamo Fase 2. Bisogna mantenere sempre in mente che il Covid 19 non è stato per nulla sconfitto ma ora è il tempo di cominciare a convivere con esso. Per evitare una nuova ondata di contagi, in questa nuova fase in cui potremmo uscire per un tempo maggiore, ognuno di noi deve accuratamente indossare la mascherina e osservare le regole da tempo diramate dal ministero della Sanità fra le quali le più importanti rimangono il distanziamento fisico, evitando assolutamente gli assembramenti e tenendosi ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro, e la assoluta cura igienica delle mani che vanno lavate spessissimo. Ricevuti i pacchi con le mascherine, – ha concluso- provvederemo alla loro distribuzione”.