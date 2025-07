“Mare libero, trasparenza e legalità: nessuna privatizzazione selvaggia ad Augusta”: parla l’assessore Patania

“La verità è una sola: il nostro obiettivo è tutelare il bene comune, garantendo il libero accesso al mare e il rispetto assoluto delle regole”. A dirlo è l’assessore all’Urbanistica e al Demanio marittimo del Comune di Augusta, Tania Patania, che interviene con fermezza dopo le recenti polemiche su presunte “privatizzazioni selvagge” lungo il litorale augustano.

“Di fronte all’ennesima ondata di accuse infondate e strumentali – dichiara l’assessore – ribadiamo con chiarezza che ogni nostra azione è improntata alla legalità, alla trasparenza e alla tutela dei diritti collettivi. Il mare è un bene pubblico, e tale resterà”.

Al centro delle contestazioni, il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), che secondo Patania è uno strumento di pianificazione conforme alla normativa vigente: “Non è né un lasciapassare né un atto di favoritismo. Tutte le concessioni saranno rilasciate solo tramite procedure ad evidenza pubblica, come stabilito dal decreto assessoriale n. 34/2025 dell’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente. Lo abbiamo chiarito anche con un avviso ufficiale pubblicato sul sito istituzionale”.

Un punto fermo, sottolineato ancora una volta con un caso concreto: il diniego alla concessione di via Sant’Elena, nei pressi del Faro Santa Croce. “La determinazione n. 2084 del 26 giugno scorso non è frutto di scelte arbitrarie – spiega Patania – ma un atto amministrativo forte e coerente, a tutela del diritto collettivo al mare libero. Una scelta motivata, irrevocabile, che dimostra il nostro impegno per la difesa del patrimonio comune”.

Rispetto ai presunti cancelli abusivi che limiterebbero l’accesso al mare, l’assessore chiarisce: “Le accuse sono prive di fondamento. Invito chi solleva tali questioni a consultare gli atti: già il 6 maggio scorso, a Contrada Vetrano, è stato effettuato un sopralluogo congiunto con gli enti preposti, che ha portato a soluzioni immediate per il libero transito dei cittadini”.

Un messaggio chiaro: il Comune non arretra di un passo sulla tutela del litorale e sul principio di accesso pubblico alle coste. “Augusta ha diritto a un litorale valorizzato, sicuro, accessibile. E noi – conclude Patania – lavoriamo ogni giorno con determinazione per questo. Non esiste alcun bando in corso per nuove concessioni demaniali, ma le procedure, come previsto, verranno attivate su istanza di parte. Basta polemiche: avanti con i fatti, nel segno della legalità e della trasparenza”.