Marco Stella nominato commissario cittadino della DC ad Augusta

“La Democrazia Cristiana cresce e si radica sempre di più sul territorio. Oggi accogliamo con grande entusiasmo l’adesione di Marco Stella, presidente del Consiglio comunale di Augusta, che entra a far parte del nostro progetto politico, portando con sé competenza, passione e un forte senso delle istituzioni”. Lo dichiara l’on. Carlo Auteri, deputato regionale della DC, commentando l’ingresso ufficiale di Stella nel partito, avvenuto dopo il passaggio dello stesso Auteri alla Democrazia Cristiana e la recente conferenza stampa di Palermo alla presenza del segretario nazionale Totò Cuffaro.

“La nomina di Marco Stella a commissario cittadino della DC ad Augusta – prosegue Auteri – rappresenta un segnale chiaro della volontà del partito di costruire una classe dirigente solida, credibile e profondamente radicata nella realtà locale. Stella, per esperienza e senso civico, incarna pienamente questi valori. Con la sua adesione la DC si rafforza in uno snodo strategico per l’intera provincia. Continueremo a costruire, insieme, un progetto politico inclusivo e ambizioso, in grado di offrire risposte vere alle esigenze dei cittadini”.

Il passaggio di Stella alla Dc, quindi, verte a rafforzare la ricandidatura a sindaco di Peppe Di Mare: “il primo cittadino di Augusta è mio fraterno amico – sottolinea Stella –e a lui confermo il mio sostegno nell’ottica di consolidare un progetto amministrativo che ha già dato risultati importanti e che merita continuità e slancio per il futuro. Ringrazio il presidente Cuffaro per la fiducia accordatami, considerata la condivisione di principi e valori che ci accomunano. La mia scelta è dettata dalla amicizia e dal grande lavoro dell’on. Auteri per Augusta. Mai nessun deputato aveva fatto arrivare in così poco tempo oltre 3 milioni di euro nella nostra città. Assieme a Carlo ed a tanti altri amici continueremo a lavorare per il bene del nostro territorio”.