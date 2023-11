Maratona di Palermo: primati personali per atleti dell’asd Megara running

Cinque atleti della Megara running hanno partecipato alla XXVIII edizione della Maratona di Palermo che si è svolta domenica con partenza ed arrivo nella cornice del teatro Politeama. Sotto la guida del presidente Carmelo Casalaina, i runner megaresi impegnati sulla distanza della mezza maratona hanno registrato prestazioni di valore, aiutati anche da una temperatura ideale e dal calore del pubblico.

Hanno ottenuto primati personali Andrea Rampino e Andrea Salerno, che hanno chiuso la gara rispettivamente in 1h28’41” e 1h51’01. Ottimi risultati anche per il vicepresidente dell’asd Giuseppe Dragà, per Giuseppe Sarcià e Danilo Maroni, che hanno migliorato tutti in maniera considerevole i risultati ottenuti sulla stessa distanza appena 3 settimane fa a Riposto, nel catanese.