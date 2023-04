Maratona di Milano, in gara anche due atleti dell’asd Megara running di Augusta

Anche due augustani hanno preso parte alla 21esima edizione della maratona di Milano che si è svolta ieri alla presenza di quasi 5000 persone, più altre 10000 che hanno partecipato alla staffetta di maratona con squadre composte da 4 elementi.

Carmelo Casalaina e Andrea Luigi Rampino dell’ asd Megara running hanno completato la prova in una giornata di sole e con un po’ di vento, rispettivamente in 3h13:47 in 668esima posizione ed in 3h:35:53 in 1505 posizione assoluta.

“Al di là dell’aspetto numerico che è sempre importante, poter concludere la mia 23esima maratona è motivo di grande orgoglio, mi ero preparato minuziosamente ma a volte ci sono altri fattori che non ti fanno fare il tempo sperato. Sono soddisfatto lo stesso e faccio un plauso anche ad Rampino che pur tra mille difficoltà fisiche è riuscito a completare la gara”– ha commentato il presidente Casalaina.