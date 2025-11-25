Manutenzione stradale ad Augusta: in arrivo interventi per oltre 430mila euro

Un nuovo passo concreto per la messa in sicurezza e il ripristino del manto stradale in città. L’Amministrazione comunale di Augusta ha approvato un piano di interventi per un importo complessivo di 431.293 euro, interamente finanziato con fondi del bilancio comunale, destinato alla manutenzione di diverse arterie cittadine.

“Questo nuovo piano – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – conferma la nostra scelta di investire in modo costante sulla sicurezza e sulla vivibilità delle strade cittadine. Parliamo di risorse che provengono dal bilancio comunale e che abbiamo deciso di destinare a un’esigenza concreta dei cittadini: poter circolare su strade più sicure e decorose, sia in città sia nelle zone periferiche sia a Brucoli. Negli ultimi anni abbiamo già ripristinato numerose arterie, intervenendo in modo progressivo dove le condizioni del manto stradale erano più critiche. Questo nuovo lotto di lavori rappresenta un ulteriore passo avanti in un percorso che non si esaurisce qui: il nostro obiettivo è continuare a programmare interventi, evitando soluzioni spot e lavorando invece con una logica di pianificazione”.

Quasi mezzo milione di euro per la manutenzione di strada comunale Dattilo, il tratto di via Grazia Deledda, di via Moreno e di via Darsena, via Beato Reginaldo, la strada di colllegamento tra lungomare Rossini e l’ex Sp61 (via Aldo Moro), via Benavides, via Papa Giovanni XXIII tra via De Roberto e Turati, ronco Ronsisvalle, un tratto di via Seneca, il completamento della traversa di via De Roberto, via Manzoni, via Libertà e via Castello (a Brucoli), via Vico e via Boccaccio (tra via Vittorini e via Dante).

“Desidero ringraziare l’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Pippo Spanò, e gli uffici tecnici – conclude Di Mare – per il lavoro di programmazione e di individuazione puntuale delle strade su cui intervenire. Mettere in ordine i conti, programmare la spesa e trasformare le risorse in cantieri che i cittadini possono vedere e toccare con mano è il modo migliore per dare senso al lavoro amministrativo”.