Mancano i medici, impegnati a vaccinare: non apre la guardia medica estiva a Brucoli

Tre sarebbero state tagliate preventivamente, le altre tre rischiano di non essere attivate. Avrebbero dovuto aprire i battenti ieri le 6 guardie mediche estive del Siracusano: Brucoli, Fontane bianche, Avola antica, Noto marina, Marzamemi e Portopalo, ma sono rimaste chiuse per mancanza di medici. A dirla tutta, da indiscrezioni non ancora confermate dall’Azienda sanitaria, per tre delle 6 (Avola antica, Noto marina e Portopalo tutte e tre appartenenti dal distretto sanitario di Noto) sarebbe stato inizialmente previsto un taglio, sempre per mancanza di medici, lasciandone solo altre tre (Marzamemi, Brucoli e Fontane bianche), che sono rimaste ugualmente inattive. Adesso però si parla di un nuovo bando per ricercare medici per tutte e sei.

Una prima ricognizione di personale dell’azienda sanitaria, infatti, avrebbe fatto propendere l’assessorato regionale alla Sanità per la diminuzione dei presidi che, ogni anno, sono stati attivi nelle località balneari e turistiche della provincia di Siracusa dal 15 giugno e sino al 15 settembre.

Successivamente, al bando avrebbero risposto solo in due su un organico previsto di circa 25 medici per 3 guardie mediche (l’anno scorso erano 50 con 6 strutture aperte). Nell’estate del 2020 la guardia medica turistica di Fontane Bianche e quella di Brucoli garantivano l’apertura dalle 8 alle 20. Noto Marina per 24 ore, Marzamemi da lunedì a sabato dalle 15 alle 8 e la domenica dalle 14 alle 8, a Portopalo dalle 8 alle 20 e, ad Avola Antica, da lunedì a sabato dalle 8 alle 15 e la domenica dalle 8 alle 14. Il funzionamento prevede il pagamento, da parte dei cittadini residenti fuori provincia, secondo le seguenti tariffe: visite ambulatoriali 15 euro, visita domiciliare 25 euro, prestazioni ripetibili 5 euro.

Dunque, nonostante l’Azienda abbia preparato i locali da ogni punto di vista (a Marzamemi sono state installate anche le telecamere), le guardie mediche restano chiuse poiché senza medici, in maggior parte impegnati nelle vaccinazioni. Per tentare di risolvere il problema l’Asp sta pubblicando un nuovo bando ricognitivo.

“Purtroppo – ha dichiarato il sindaco di Portopalo, il medico Gaetano Montoneri – la notizia è ufficiale. C’è una carenza di medici”. Dall’amministrazione comunale di Noto fanno sapere che dopo il nuovo bando dell’Asp alla ricerca di personale, la guardia medica di Noto marina sarà ripristinata. Dal Comune di Avola fanno sapere che stanno sollecitando per fare aprire la guardia medica di Avola antica. Contattata l’Asp, non sono state fornite, al momento, notizie ufficiali.