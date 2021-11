Maltempo e conta dei danni: in visita ad Augusta la senatrice Drago di Fratelli d’Italia

Ha fatto tappa anche ad Augusta, una delle città più colpite dal ciclone Apollo e anche dal precedete maltempo, la senatrice di Fratelli d’Italia Tiziana Drago in visita in questi giorni nei luoghi più danneggiati dai nubifragi. Accompagnata da una delegazione di Fratelli d’Italia formata dal componente dell’assemblea nazionale Pietro Forestiere, dal presidente del circolo territoriale Enzo Inzolia e dal presidente provinciale di Gioventù Nazionale (movimento giovanile di Fdi) Marco Failla, la parlamentare nazionale ha effettuato sopralluoghi, nell’Isola (Paradiso, nonché le pendici di via Marina Levante), alla Borgata (ingresso della città e via delle Saline) e alla Gisira (ponticello sul torrente Porcaria), incontrando i residenti, che hanno raccontato di allagamenti che si verificano spesso, al di là del recente evento meteorologico eccezionale, e i volontari di protezione civile che ha ringraziati per essere stati ancora una volta in prima linea.

I sopralluoghi sono stati preceduti da un incontro in Municipio con il sindaco Giuseppe Di Mare.

“L’incontro, cordiale e pragmatico, sui dettagli della richiesta della stato di calamità naturale da parte del Comune, – fanno sapere in una nota- è stata occasione per manifestare la disponibilità di Fratelli d’Italia a supportare con i propri parlamentari l’iter necessario da Palermo, con la già deliberata dichiarazione dello stato di emergenza regionale, a Roma per assicurare i futuri ristori. Si è inoltre appreso dal sindaco che i danni stimati ad Augusta, secondo l’ultima relazione tecnica, ammontano a 1,6 milioni di euro”.