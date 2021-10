Maltempo, domani è ancora allerta rossa ad Augusta come in Sicilia orientale

La Protezione civile regionale ha emesso per domani avviso di allerta rossa per la Sicilia orientale, più interessata da Apollo; arancione per la Sicilia centrale e gialla per quella occidentale, dalle 16 di oggi alle 24 di domani. Persistono precipitazioni diffuse, a carattere di temporale, sulla Sicilia orientale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento, venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, su Sicilia orientale, specie sui settori ionici. Forti mareggiate.

Ad Augusta rimangono ancora chiuse le scuole, il cimitero comunale e i mercati come da ordinanza sindacale dei giorni scorsi non revocata.