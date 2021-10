Maltempo, Augusta di nuovo isolata all’ingresso e alla Gisira. Straripato il Porcaria

Ingresso di Augusta e ponticello del Porcaria, alla Gisira di nuovo impraticabile. Sono questi i due problemi più grossi al momento ad Augusta dovuti al maltempo di stanotte e alla pioggia incessante che ha completamente allagato l’ingresso di Augusta da viale America, all’altezza della stazione di servizio Esso fino a via Aldo Moro, alla Scardina la strada con il ponticello che porta anche all’ospedale Muscatello.

Impraticabile anche il bivio per la strada per Brucoli, all’altezza della rotatoria. Da qui non si transita con i mezzi, così come è di nuovo isolata la zona della Gisira, alle porte di Brucoli per il torrente Porcaria che ha rotto gli argini inondando il ponticello che è l’unica via accesso

Lo conferma il sindaco Giuseppe Di Mare che sta presiedendo il Coc alla sede della Misericordia. Per ogni emergenza è stato istituito il numero di telefono 093/991717. E’ stata, inoltre sospesa la raccolta dei rifiuti e rinviata a domani.

Provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la ex strada statale 114 “Orientale Sicula” tra i km 137.2 e 147.5, ad Augusta, a causa di un allagamento provocato dal maltempo. È istituita l’uscita obbligatoria a “Melilli” con rientro allo svincolo “Siracusa sud”.

Foto Facebook di Barbara Cannizzaro