Maltempo ad Augusta: viabilità ok, ma allagata e chiusa via Mocenigo

Viabilità regolare, al momento, sia in entrata sia uscita e in tutta la città, se si eccettua via Mocenigo al Paradiso, che è stata chiusa in mattinata perché allagata come sempre accade in questi casi e alcuni tratti del lungomare Rossini, alla Borgata dove la mareggiata ha portato sula strada detriti e fanghiglia. Qualche criticità si registra anche nel tratto iniziale del lungomare Paradiso più vicino alla abitazioni e a via Giuseppe Amato dove le altissime onde del mare stanno portando acqua e detriti fin sulla strada e detriti. Regge fino a questa mattina la viabilità cittadina al maltempo che sta imperversando anche ad Augusta da questa notte e che ha fatto scattare l’allerta meteo, così come in tutta la Sicilia orientale, con la chiusura delle scuole.

Da questa notte sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia, nelle prossime ore è previsto un forte peggioramento. E il sindaco, che sta presiedendo il Coc, raccomanda di stare a casa e di usare molta prudenza nel caso si debba necessariamente uscire. Per eventuali emergenze il numero di telefono da fare è 0931991717.

Si attende il prossimo bollettino del Dipartimento regionale della Protezione civile che verrà emanato dopo le 16 per sapere se l’allerta rossa proseguirà anche domani e, di conseguenza, se le scuole rimarranno chiuse o riapriranno venerdì.