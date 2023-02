Maltempo ad Augusta: allagata la “Fontana”, straripa il Porcaria, a doppio senso via Pio La Torre

È impraticabile da stamattina presto perché allagato il tratto della “Fontana” (viale Peppino Impastato) all’altezza di villa delle Rose fino a viale Italia, è isolata la zona della Gisira per lo straripamento del torrente Porcaria, a Brucoli ed è diventata a doppio senso di marcia Vio Pio La Torre, alla Borgata. Il fortissimo vento che ha spirato tutta la notte e la pioggia – sono caduti finora oltre 300 millimetri di acqua- non hanno lasciato tregua creando oggi qualche disagio alla viabilità cittadina.

Se è transitabile l’ingresso e l’uscita della città, altezza del distributore Esso, il problema si crea all’incrocio con via Italia e viale Peppino Impastato, dove non si passa, per questo il percorso alternativo è quello di via Pio La Torre che costeggia le saline Lavaggi e la ferrovia. Eccezionalmente fino alla fine del maltempo sarà percorribile in doppio senso di marcia dalla traversa di piazza Verga, si consigli di utilizzare per evitare di arrivare in viale Italia, all’altezza della casa dell’acqua e dell’ex campo sportivo, allagato e impraticabile.

Si passa da via Aldo Moro (Scardina) e dal ponticello, se ne consiglia l’ utilizzo per chi deve recarsi all’ ospedale Muscatello, lungomare Rossini da evitare perché ci sono ancora i detriti e fanghiglia che già ieri erano presenti sula sede stradale.

Praticabile la provinciale 3 per Brucoli, bisogna stare attenti al bordo dove scorre l’acqua, praticabile via Xiacche (salita dei pompieri), a Brucoli il torrente Porcaria, già tenuto sotto controllo da ieri pomeriggio, ha straripato, invadendo la strada, rendendo impraticabile il tratto e isolando di fatto la zona della Gisira.

Segnalati pure disservizi dell’illuminazione, che manca in alcune zone e, di conseguenza, manca l’acqua, diversi pozzi sono spenti per mancanza di energia elettrica. Ieri sera in uscita dall’Isola, all’altezza del cantiere di demolizione della ex piscina era stata chiusa una corsia stradale a seguito di problemi alla recinzione del cantiere finiti per strada.

A fare il punto della situazione è stato stamattina, nella sua diretta social, il sindaco Giuseppe Di Mare che ha invitato, ancora una volta, a stare a casa e ha richiamato alla prudenza chi deve necessariamente uscire: “ci sono delle criticità, – ha detto – il vento ha creato diverse difficoltà, alberi caduti edifici da controllare, tetti di alcune abitazioni non sicuri. Le previsioni meteo continuano a dare condizioni proibitive fino al primo pomeriggio inoltrato. Quello che sta passando è una forma meteorologica simil ciclone che sta coinvolgendo tutta la fascia sud orientale della Sicilia”.