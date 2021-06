Lunedì l’assessore Falcone ad Augusta per visita cantiere alla Scardina e consegna lavori piloni del viadotto

Tappa augustana lunedì mattina per l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità Marco Falcone per un doppio impegno. Alle 10 parteciperà alla consegna formale dei lavori di ripristino strutturale del primo lotto del viadotto Federico II di Svevia, progetto di manutenzione urgente delle pile 7-10-11-15-16, alle 11 invece visiterà il cantiere per il completamento dei 90 alloggi popolari della “Scardina”.

I lavori, attesi da anni e appaltati l’estate scorsa, stanno procedendo secondo il cronoprogramma e saranno completati entro il mese di aprile 2022 con la realizzazione di importanti opere sia nelle parti comuni che all’interno degli edifici.

Alle 13 infine l’assessore Falcone sarà a Siracusa per visitare il cantiere per la rifunzionalizzazione dell’ex Albergo scuola .