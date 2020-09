Lotta alle dipendenze dei più giovani: il Lions club Augusta host sigla un protocollo con l’Asp

Un protocollo d’intesa per la formazione contro le dipendenze in età giovanile attraverso il service denominato “Liberi di scegliere senza catene” è stato siglato nei giorni scorsi tra l’Asp di Siracusa e il Lions club Augusta host, rappresentato rispettivamente da Lavinia Lo Curzio, direttore Affari generali dell’Asp di Siracusa e Fabio Gaudioso, presidente del club service megarese.

L’obiettivo è contrastare il fenomeno delle dipendenze, che affligge i giovani in età preadolescenziale e adolescenziale e cercare sistemi idonei per contrastare l’abuso di alcool e di sostanze psicotrope che, insieme anche al gioco d’azzardo patologico, all’uso sempre più smodato di Internet, ma anche di smartphone e pc, rappresentano delle gravi dipendenze. Un fenomeno in costante crescita anche tra i giovani che rappresenta una vera e propria emergenza tanto da richiedere appunto interventi urgenti.

Il progetto prevede una serie di incontri tematici di formazione tenuti da professionisti del settore come medici, psicologi, sociologi dei servizi territoriali dell’ Asp di Siracusa e rivolti e studenti delle prime due classi degli istituti di istruzione superiore, per sensibilizzarli sull’ importanza della prevenzione ma anche a docenti e genitori.

Le azioni per il raggiungimento delle finalità riguardano le informazioni scientifiche sulle varie dipendenze e percorsi in cui realizzare metodiche efficaci, mirate ad instaurare relazioni di significato tra adolescenti e figure educative. Al termine dell’iter progettuale, tra gli studenti verrà indetta una competizione mediante la realizzazione da parte degli stessi ragazzi di brochure e video, incentrati sulla prevenzione del disagio. I migliori video verranno pubblicizzati sui principali canali di informazione e sul web, inoltre, verranno premiati con l’invio alle autorità lionistiche regionali e segnalati al Miur per l’uso che verrà ritenuto più opportuno.

L’Asp, inoltre, attraverso l’unità operativa semplice di Educazione alla salute ed il Sert competente territorialmente, in funzione delle risorse a disposizione, si impegna ad attivare un centro di ascolto per le necessità individuali degli studenti, compatibilmente con le misure preventive anti Covid, e di fornire consulenze psicopedagogiche ai genitori ed ai docenti richiedenti per sostenere i ragazzi laddove si riscontrassero criticità.