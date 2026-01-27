L’Opera dei Pupi torna ad Augusta: 4 giorni tra tradizione, spettacolo e futuro di un’arte patrimonio dell’umanità

Augusta si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più intensi e identitari dell’inverno: il 28, 30 e 31 gennaio e l’1 febbraio 2026, la città diventa palcoscenico diffuso dell’Opera dei Pupi, forma d’arte riconosciuta come Unesco – patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Non una semplice rassegna di spettacoli, ma un percorso articolato che intreccia riflessione, formazione, artigianato e narrazione epica, coinvolgendo luoghi simbolici della città e alcune delle più autorevoli compagnie e famiglie di pupari siciliani.

Mercoledì 28 gennaio – Il futuro dell’Opera dei Pupi: l’apertura è affidata a un momento di confronto e approfondimento. Alle 18, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo di Città di Augusta, si terrà il convegno dal titolo: “Quale futuro per quest’arte, oggi patrimonio immateriale Unesco”. Un’occasione per interrogarsi sul destino dell’Opera dei Pupi tra tutela, trasmissione alle nuove generazioni e capacità di parlare al presente, senza tradire la propria anima.

Venerdì 30 gennaio – Legalità, memoria e racconto: la giornata si apre con attività estemporanee e una mostra dedicata ai Pupi, pensate per avvicinare il pubblico – soprattutto i più giovani – alla dimensione materiale e artigianale di quest’arte. Nel pomeriggio, alle 17, la Compagnia Angelo Sicilia di Palermo porta in scena, nella Chiesa dell’Annunziata, lo spettacolo sulla legalità “Don Pino Puglisi”, un racconto civile potente che utilizza il linguaggio dei Pupi per parlare di coraggio, responsabilità e scelta. La replica è prevista alle 19.

Sabato 31 gennaio – Mani, colori e cavalleria: mattina e pomeriggio saranno dedicati alle attività estemporanee di costruzione dei Pupi e pittura, ospitate negli spazi del Comune di Augusta: un laboratorio a cielo aperto che restituisce centralità al sapere manuale e alla trasmissione diretta del mestiere. Alle 19, nella chiesa di San Giuseppe Innografo – Monte Tauro, va in scena “La giostra di Argalia” della Compagnia Thalia di Paternò, uno dei cicli più affascinanti della tradizione cavalleresca.

Domenica 1 febbraio – Roncisvalle e l’epica che resiste: anche l’ultima giornata prosegue con laboratori e attività estemporanee al mattino e nel pomeriggio. Gran finale alle 19, al Teatro Comunale di Augusta, con “La disfatta di Roncisvalle”, portata in scena dalla Opera dei Pupi famiglia Puglisi: uno dei momenti fondativi dell’epica carolingia, tra eroismo, destino e tragedia.

Durante l’intera manifestazione saranno esposti Pupi realizzati da Ernesto Puzzo, dalla famiglia Puglisi, da Giuseppe Cacciaguerra, Rosanna Scarcella e Nardo di Lentini: opere che testimoniano la varietà stilistica, la ricchezza iconografica e la vitalità contemporanea di questa tradizione.