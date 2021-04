L’open day AstraZeneca si terrà anche ad Augusta, ecco le informazioni

L’Asp di Siracusa partecipa all’iniziativa straordinaria promossa dall’assessorato regionale della Salute su input del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca con un “open day” senza prenotazione per questo fine settimana. Venerdì, sabato e domenica (16/17/18 aprile 2021) tutti i cittadini a partire da sessant’anni di età nel target Astrazeneca potranno vaccinarsi senza prenotazione dalle ore 9 alle ore 22 nel Centro Vaccinale hub Urban Center di Siracusa e nei seguenti Centri vaccinali territoriali nelle fasce orarie indicate:

Siracusa – Centro vaccinale Hub Urban Center via Nino Bixio (fascia oraria 9-22)

Avola – sede Lilt via Salvo D’Acquisto (8-20)

Lentini – Ambulatorio vaccinazione SEMP piazza Aldo Moro (8-20)

Noto – Presidio ospedaliero Trigona via dei Mille (venerdì dalle ore 14 alle 20, sabato e domenica dalle ore 8 alle 20)

Augusta – Istituto scolastico Costa via G. Di Vittorio (8-20)

Palazzolo – Sede Protezione civile via Campailla (8-20)

Sortino – Ambulatorio vaccinazione SEMP via Libertà (14-20)

“Dobbiamo compiere uno sforzo corale in Sicilia per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca – ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci -. Concordo con le parole del capo della Protezione civile Curcio: non possiamo fare prevalere i timori, dimenticando il valore strategico della vaccinazione. Non è etico tenere bloccate quasi centomila dosi di questo vaccino perché non ci sono adeguate prenotazioni. Chiedo la collaborazione di tutti, dagli Ordini professionali al sindacato, perché serve tornare a correre come prima. Siamo stati un esempio nelle scorse settimane, adesso non può vincere la paura”.