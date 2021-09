Loggia Ungheria: dopo l’esposto dell’ex Pm Musco la Procura di Perugia chiede l’archiviazione per l’ex ministro Severino

Nessun riscontro alle dichiarazioni rese dall’ex pm Maurizio Musco, amico di Piero Amara, sulla vicenda che ha portato all’apertura di un procedimento penale a carico dell’ex ministro della Giustizia, Paola Severino, e dell’ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti, inizialmente posti sotto indagine per il reato di abuso d’ufficio. La procura di Perugia ha infatti chiesto al tribunale dei ministri di archiviare la posizione dei due.

Il filone rientra nell’ambito della presunta “Loggia Ungheria”, emerso dalle parole dell’avvocato Piero Amara, oggi in carcere e accusato dalla procura di Potenza di corruzione in atti giudiziari. Amara ha già patteggiato a un anno e 2 mesi in continuazione a Messina, 3 anni a Roma e 9 mesi a Siracusa e si trova recluso dopo la decisione del tribunale di Sorveglianza di rigettare la richiesta della misura alternativa alla detenzione e l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Gli accertamenti nei confronti della Severino e di Vietti sono durati per mesi, partendo da un corposo esposto dell’ex Pm Musco, condannato per abuso d’ufficio con sentenza passata in giudicato e rimosso nel 2019 dalla magistratura, che adombrava un complotto ai suoi danni e accusava i due indagati di essersi adoperati per favorire la Marcegaglia, ex presidente di Confindustria, nella realizzazione di una discarica, riconducibile al gruppo industriale milanese.

Secondo l’ex magistrato, i due si sarebbero mossi per far trasferire Musco che aveva aperto un’inchiesta sulla discarica: “Il ministro Severino formulava richiesta di trasferimento dichiarando contrariamente al vero che in quel momento esistessero cointeressenze economiche tra me e l’avvocato Amara”, aveva scritto Musco nell’esposto. Dopo la radiazione, infatti, Musco s’è definito “vittima di una strategia finalizzata ad allontanarlo da Siracusa” per bloccare l’ indagine che stava svolgendo sulla società Oikothen, che avrebbe dovuto costruire una discarica ad Augusta. E dopo aver saputo della loggia Ungheria ha lasciato intendere che dietro il complotto potessero esserci attività e interessi garantiti dal gruppo di potere

Per la procura di Perugia, però, l’ex Guardasigilli non c’entra nulla, perché la procedura disciplinare contro Musco è durata otto anni, con tre diversi consigli del Csm intervenuti sul caso “con relatori che non risultano avere alcun rapporto con la professoressa Severino” e inoltre che “l’onorevole Vietti non ha più alcuna carica dal 2014“.

Anche Amara ha parlato di Musco, dicendo di essersi adoperato, tramite la loggia, in suo favore chiedendo a Vietti di aiutarlo al Csm, ma questi avrebbe riferito di avere ricevuto input contrari dall’avvocato Severino per conto della Marcegaglia. Sulle pressioni di Amara che sarebbero arrivate anche in Cassazione i pm di Perugia hanno aperto un altro fascicolo per istigazione alla corruzione, ma nella richiesta di archiviazione per l’ ex ministro della Giustizia i magistrati perugini scrivono che finora “non sono intervenuti riscontri che consentano di ritenere che queste influenze illecite ci siano effettivamente state, anche solo sul piano del tentativo”. In ogni caso le dichiarazioni di Amara fanno dubitare il paventato complotto ai danni di Musco ma semmai alcuni ipotetici affiliati alla presunta loggia Ungheria sarebbero “scesi in campo non contro di lui, ma piuttosto per salvarlo dai rigori disciplinari e penali”. Quanto all’esistenza della loggia, la Procura continua le indagini.