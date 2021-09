L’Ocean Viking con 122 migranti a bordo fa rotta verso Augusta

È in navigazione verso Augusta (Siracusa) la Ocean Viking di Sos Mediterranee con 122 persone a bordo. La notizia era stata diffusa ieri sera dalla stessa Ong, riferendo della gioia esplosa sulla nave tra l’equipaggio e le persone salvate nel giorni scorsi in quattro diversi interventi.

“È un immenso sollievo per i migranti e l’equipaggio a bordo sapere che l’attesa per lo sbarco è terminata“, scrive Sos Mediterranee.

Intanto nella giornata di ieri sono stati trasferiti sulla nave quarantena di Augusta i 48 migranti sbarcati ieri intorno all’ora di pranzo sulla spiaggiata di Marianelli a Noto. Tutti di nazionalità irachena o iraniana, 47 maschi e una sola donna. Sono stati sottoposti immediatamente al tampone: su 48 in 3 sono risultati positivi.

Lo sbarco è avvenuto intorno alle 13, con una barca a vela poi andata in avaria e rimasta in balia delle onde per diverse ore. C’era anche un gommone arenato in spiaggia e tutti e 48 i migranti sembrano comunque stare bene. C’era qualcuno che utilizzava i cellulari per comunicare ed altri alle prese con i vestiti bagnati.

L’imbarcazione a vela batteva bandiera tedesca e il suo nome era Clara. Sul posto Polizia e Carabinieri, Croce Rossa, Avcn e Protezione Civile del Comune di Noto, insieme con la Caritas diocesana che ha fornito ai migranti alcuni vestiti asciutti.