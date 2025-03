Lo sbarco di 33 migranti al porto di Augusta: fermati due scafisti egiziani

Sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina i due migranti di nazionalità egiziani individuati quali probabili scafisti dell’imbarcazione che ha condotto i 33 migranti poi sbarcati ad Augusta a bordo di una motovedetta che li aveva soccorsi in mare. I due sono stati fermati dalla Squadra Mobile di Siracusa dopo lo sbarco, al porto commerciale della notte di lunedì scorso, mentre altri 40 uomini nella stesse ore approdavano autonomamente sulla spiaggia di Portopalo di Capo Passero.

I migranti, tutti di sesso maschile, ed in buone condizioni di salute, sono appartenenti a varie nazionalità provenienti dal Corno d’Africa, dal Medio Oriente e dall’Egitto. Venti degli stranieri sbarcati, di nazionalità bengalese, migranti economici, sono stati destinatari di rispettivi ordini di respingimento a cura dell’ ufficio Immigrazione della Questura e, nelle more dell’espulsione dal territorio nazionale, nella giornata di ieri, sono stati condotti nei centri per il rimpatrio presenti nell’Isola.