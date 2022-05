Lite ad Augusta: un uomo ferito a coltellate, interviene l’elisoccorso

Una lite tra due, forse tre uomini sarebbe verificata oggi pomeriggio in contrada Cozzo filonero, di fronte ad un bar. Ad avere la peggio sarebbe stato uno di loro colpito gravemente al petto da un coltello e per il quale è stato necessario richiedere l’intervento di un elicottero del 118 che è atterrato in una piazzola. Sono intervenute almeno due ambulanze. Per questo il tratto di strada è stato chiuso al transito.

Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del locale commissariato. Notizia in aggiornamento