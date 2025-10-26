L’Istituto Ruiz di Augusta sbarca a Creta: successo per l’Erasmus+ “See your sea benefits”

​Si è conclusa con un bilancio positivo la mobilità a Creta degli studenti dell’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz”, svoltasi dal 5 al 10 ottobre. L’iniziativa rientra nel prestigioso programma Erasmus+ e nel progetto specifico intitolato “See your sea benefits”, che vede coinvolte quattro nazioni, Portogallo, Grecia, Croazia e Italia e rispettivi quattro Istituti Superiori.

Protagonisti di questa avventura formativa sono stati gli studenti Francesca Blandino, Carla Colella della classe 3A Turismo ed Enea Pio Polistena di 3A Elettronica, accompagnati dalle docenti Paola Moroni e Isabella Cassarino. Il gruppo ha vissuto un’intensa settimana di apprendimento e scoperta sull’isola greca, con un ​programma che ha bilanciato gli aspetti scientifici, cuore del progetto, con quelli culturali. L’approfondimento naturalistico è stato garantito dalle visite al Museo di Storia Naturale e all’Acquario di Heraklion. Presso la scuola partner greca, inoltre, i ragazzi del Ruiz hanno partecipato attivamente a laboratori didattici e condotto esperimenti di chimica, mettendo in pratica le loro conoscenze in un contesto internazionale.

Ma Creta è soprattutto storia. La delegazione ha potuto fare un tuffo nel mito visitando il leggendario Palazzo di Cnosso, esplorando la storia veneziana della città, attraverso la maestosa Fortezza di Koules, che resistette eroicamente per 21 anni all’assedio turco, e le mura cittadine. Non sono mancati momenti di scoperta del territorio, con la visita alla pittoresca città costiera di Agios Nikolaos, alla tomba del celebre scrittore Nikos Kazantzakis e alla suggestiva spiaggia di Almyros River. L’esperienza si è arricchita infine con attività volte a rafforzare la socializzazione e il benessere, come una lezione di yoga e un divertente “Farewell Party” finale al bowling.

​Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Concetta Castorina, che ha voluto sottolineare il valore strategico di queste iniziative per la scuola: “I progetti Erasmus+ rappresentano un pilastro fondamentale della nostra offerta formativa. Essi offrono ai nostri studenti un’opportunità impareggiabile di crescita non solo didattica, ma soprattutto personale e civica. Vivere un’esperienza internazionale significa, infatti, aprire la mente, confrontarsi con culture diverse, migliorare le competenze linguistiche e sviluppare quella ‘cittadinanza europea’ attiva che è essenziale per i professionisti del domani”.