Lions club Augusta host: il nuovo presidente è Francesco Di Grande

Cambio alla guida del Lions club Augusta host che, per l’anno sociale 2024-2025, sarà presieduto da Francesco Di Grande che subentra all’uscente Nella Di Franco. La cerimonia della 63esimna charter night e passaggio della campana si è svolta nei giorni scorsi, alla presenza del contrammiraglio Giovanni Torre, direttore dell’Arsenale militare, dell’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino e dei rappresentanti dei club cittadini e dei clubs Lions della Zona 19. Tra le autorità lionistiche erano presenti il past governatore Francesco Cirillo, il presidente di circoscrizione Giacomo di Micieli, presidente di zona Fabio Gaudioso e il secondo vice governatore Walter Buscema che si sono complimentati con il presidente uscente ed il suo direttivo per il lavoro svolto durante l’anno sociale 2023-2024, improntato soprattutto alla realizzazione di service in favore delle fasce più deboli e bisognose e della cittadinanza tutta, rivolgendo altresì un augurio di buon lavoro al presidente entrante.

Durante la cerimonia il presidente uscente ha ringraziato tutti i soci ed in particolare il direttivo ed il segretario uscente Rita Cocciolo, per la collaborazione ed il sostegno ricevuto durante tutto il corso dell’anno, durante il quale sono stati svolti service di grande impatto sociale, come ad esempio, lo zaino sospeso, la sicurezza stradale, il progetto Martina per la prevenzione oncologica nelle scuole, il concorso Un poster per la pace, il memorial in ricordo del socio past governatore Rosario D’Onofrio, i services sulla tutela del mare e la piantumazione degli alberi.

Durante il suo intervento il presidente entrante Di Grande ha sottolineato di voler continuare ad operare con impegno e dedizione, nel solco della tradizione del club. Numerosi i messaggi di saluto e di ringraziamento ricevuti, tra i quali quello del sindaco Giuseppe Di Mare che ha sottolineato l fattiva collaborazione tra il club e le istituzioni. Un sentito messaggio di saluto è giunto anche da parte del past governatore GWA Salvatore Giacona che ha espresso parole di elogio per il presidente uscente e per tutti i soci del club di Augusta, rilevando come, anche durante l’anno sociale appena concluso, hanno saputo operare in piena sintonia con gli ideali e le direttive dell’associazione sionistica.