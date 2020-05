Linguaggio del corpo vs linguaggio digitale: due forme di comunicazione ben distinte

Le differenze tra “idioma posturale” e idioma del web

Nemmeno un minuto è passato dall’ultima volta che abbiamo dato uno sguardo fugace al nostro telefonino ed ecco l’ennesima notifica: un nuovo messaggio è giunto sino a noi tramite WhatsApp carico di faccine che sorridono, di ammiccanti visi stilizzati e di icone simboleggianti il tempo libero. Nulla di nuovo insomma visto e considerato che tale missiva del futuro è la tipica espressione di quel linguaggio digitale che ha ormai riempito tutti gli spazi della nostra socialità, ha fatto venire meno i nostri valori sociali, che avevamo conquistato e soprattutto grazie alla “vulgata a gesti”, e sta assurgendo a nuovo idioma ufficiale della società tecnologica globale. Il freddo vernacolo della rete, così astratto che per divenire concreto abbiamo dovuto inventarci negli anni ‘90 le emoticons, ci sta facendo dimenticare quanto bello e colorito sia il linguaggio del corpo che tutto dice e al contempo disvela con la semplicità dei gesti. L’idioma posturale, così abbiamo scelto di definire il modo di comunicare che come lo slang tipico del web non usa parole ma a differenza di quest’ultimo impiega carezze, sorrisi e occhi languidi per trasmettere con impattante efficacia il messaggio che si vuole veicolare al destinatario finale, è stato, almeno fino a un ventennio fa, la fonte d’ispirazione del nostro relazionarci con gli altri. Attraverso segni con la mano e non solo, siamo stati in grado, step by step, di creare la “nostra tribù” con cui abbiamo condiviso sentimenti unici e veri. E oggi invece? Nell’era post-moderna, all’interno della quale la tecnologia ha come fagocitato completamente attraverso l’arte la lingua analogica propria del nostro corpo, improvvisiamo sensazioni a suon di messaggini, tentiamo di creare fittizie relazioni che non presuppongono per forza uno scambio di gesti per essere consumate ma di testi composti da interessanti geroglifici, quello senza dubbio! E come si può tornare a quel primitivo stato di natura dove una risata era l’unico modo per esprimere la gioia di vivere? Non si può: l’unica cosa fattibile è maneggiare sia il linguaggio del corpo sia il linguaggio digitale impiegando entrambi con criterio. D’altronde il presente non può divenire passato e il futuro non può diventare presente: meglio dunque non farci trovare impreparati.

Tra emoticons e geroglifici

Sebbene il progresso tecnologico sembri non conoscere limiti alcuni, l’idioma digitale non potrà mai prevalere rispetto alla “calda” e spontanea gestualità tipica del linguaggio del corpo, espressione ancestrale del nostro essere e al contempo veicolo principale di trasmissione delle emozioni più pure e primigenie. Se in generale la comunicazione che mette al centro di tutto il nostro io corporeo è comunque suscettibile alle interpretazioni più svariate, poiché per essere compresa appieno è necessario saper correttamente decodificare gesti di ogni tipo neanche fossimo giocatori di poker che per avere la meglio sui nostri avversari debbono valutare la più piccola oscillazione posturale di questi ultimi, immaginatevi quella virtuale di nuova generazione. Tale lingua 2.0. di tipo non verbale rassomiglia sempre più a un sistema criptico e accessibile ai pochi specialisti della materia, quali “giovani vecchi”, che attraverso l’utilizzo di emoticons imitano la scrittura tipica di quell’antico Egitto in cui i simboli monumentali scolpiti erano fonte di espressione sacrale e al contempo conviviale. Il linguaggio della rete, oltre a imitare in maniera talvolta grossolana la vulgata di questi nostri illustri antenati, impiega poi le famose GIF, Graphics Interchange Format, per far sì che qualora le emoticons falliscano nel loro intento divulgativo ci pensino queste immagini digitali in movimento a farci capire cosa stiamo pensando in un determinato momento x della nostra giornata. Ma non sarebbe meglio leggere l’espressione del viso della persona a noi cara per comprendere cosa ci sta dicendo?

Punti esclamativi a go go e maiuscole

Se la mimica, i movimenti e la postura del nostro corpo sono stati fondamentali per millenni e millenni al fine di costruire le nostre relazioni sociali, oggi impiegare più (web) punti esclamativi può farci capire che una cosa è davvero troppo importante. Non solo: nonostante l’uso delle maiuscole nel linguaggio della rete voglia significare alzare la voce e dunque andare contro le regole della netiquette, vi sono casi in cui gli esperti del digitale le utilizzano per creare neologismi che all’occhio non passino inosservati. Vocaboli scritti come lurkare, per dire appostarsi nei giochi online, o tankare, tipico del mondo dei MMORPG, non sono infrequenti per creare un “effetto sociale” tra i più giovani. Noi per non saper né leggere né scrivere ma solo impiegare il linguaggio posturale, continuiamo a preferire una carezza a mille emoticons.