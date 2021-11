Linea traghetto Augusta-Malta, la spunta “Ponte Ferries”: avviato il servizio con un permesso temporaneo

Alla fine ad averla spuntato, nella “battaglia” per la concessione della nuova linea traghetto Augusta Malta pare sia stata la Ponte ferries, la compagnia maltese che aveva preannunciato il nuovo servizio per lo scorso 6 agosto per poi stopparlo, in extremis, all’ultimo momento per delle contestazioni di un’altra società concorrente, che aveva richiesto la stessa concessione.

E che avevano costretto la Ponte Ferries a rimborsare i biglietti già venduti. Ieri in una nota la società ha annunciato di aver ricevuto “un permesso temporaneo da parte delle autorità italiane” e di inaugurare il servizio con un mese di offerte promozionali, sia per le persone che per le merci, dando il via ieri al primo viaggio con l’Artemis, il traghetto veloce costruito nel 1999 e battente bandiera maltese che oggi, intorno alle 11,30, ha fatto rientro nello scalo augustano.

“Apprezziamo veramente la pazienza e la comprensione che i nostri clienti hanno avuto durante le scorse settimane e ringraziamo tutte le parti coinvolte per il loro continuo supporto e cooperazione, per aver dato a Ponte Ferries la possibilità di salpare”, si legge ancora nella nota. Il servizio avrà inizialmente una frequenza di 5 partenze a settimane.