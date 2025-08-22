Linea Blu sbarca ad Augusta: viaggio tra storia, mare e innovazione

Questo sabato le telecamere di Linea Blu, il celebre programma di Rai 1 condotto da Donatella Bianchi con Fabio Gallo, approdano ad Augusta per raccontare il suo porto, autentico crocevia di storia, commercio e natura nel cuore del Mediterraneo.

Il viaggio televisivo partirà nel cuore dello scalo marittimo, tra Forte Garcia e Forte Vittoria, due sentinelle di pietra che custodiscono l’affascinante passato di Augusta. Da qui il percorso si sposterà a Siracusa, con la partecipazione di Patrizia Maiorca, figlia del grande campione di apnea Enzo Maiorca: a lei il compito di guidare il pubblico alla scoperta di Ortigia e del Museo “Casa del Mito”, dove una sala è interamente dedicata alle imprese del padre. Le telecamere seguiranno inoltre la navigazione lungo la costa che da Augusta conduce fino a Brucoli.

Ampio spazio sarà riservato al presente e al futuro del porto di Augusta, con un focus sul commercio e sull’innovazione. Tra le testimonianze più attese, quella di Teresa, una delle sole due donne pilota di navi in Italia, che mostrerà dal vivo le complesse manovre di ingresso e ormeggio delle grandi imbarcazioni.

Non mancherà l’immersione nel mondo sottomarino, con Roberto Rinaldi che documenterà la sorprendente scoperta di due subacquei siracusani: un rarissimo corallo profondo, ripreso in spettacolari immagini.

A bordo della sua barca a vela “Cassiopea”, il biologo Carmelo Isgrò racconterà invece il suo viaggio intorno alla Sicilia, sottolineando l’importanza della tutela del mare. Infine, le telecamere racconteranno il progetto innovativo Limenet, attivo all’interno del porto commerciale di Augusta, che si occupa dello stoccaggio della CO₂ e della salvaguardia dell’ambiente marino.

Con storie di uomini e donne di mare, passato e futuro che si intrecciano, Linea Blu promette ancora una volta di far vivere al pubblico il Mediterraneo da un punto di vista privilegiato.