Linea Augusta-Malta: stop al servizio con il traghetto veloce

Stop al servizio di traghetto Augusta – Malta con la Ponte Ferries. Dopo la “pausa” invernale, scattata già a settembre scoro, adesso il servizio si ferma in via definitiva e non si sa se ripartirà con un’ altra società dopo che nei giorni scorsi la società maltese ha scritto formalmente all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale sostenendo che non intende proseguire nel servizio e chiedendo la revoca della concessione dell’area al pontile ro-ro del porto commerciale megarese.

“Per i loro motivi non potevano andare avanti nel servizio e pertanto ci hanno chiesto di revocare la concessione – spiega Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicila orientale -. Il tempo di fare le carte e una volta perfezionati gli atti amministrativi di chiusura decideremo cosa fare di quell’area. Vogliamo con calma ragionarci su in una logica di riorganizzazione del porto, che per noi ha una priorità e quell’area rientra in quella logica”.

Una linea questa che ha avuto problemi ancora prima di essere avviata, il catamarano “Hsc Artemis” in grado di trasportare fino a 600 passeggeri, oltre ad auto e camion nei due ponti di garage avrebbe dovuto partire, infatti, per la prima volta dal porto di Augusta il 6 agosto del 2021 ma il giorno prima, con anche i biglietti venduti, saltò a causa di una “contestazione legale dell’ultimo minuto con le autorità siciliane da parte di un altro operatore concorrente, che si opponeva all’utilizzo del porto” da parte della Ponte Ferries e che aveva già chiesto all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale il rilascio di una concessione demaniale marittima per la durata di 10 anni.

Il servizio è poi partito a novembre del 2021 ma è stato sospeso a settembre dell’anno scorso dalla stessa società per una “pausa invernale” diventata adesso uno stop definitivo.