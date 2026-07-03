Liceo “Megara” di Augusta: un anno di Erasmus+ tra formazione docenti e mobilità studentesca in Europa

Un anno ricco di esperienze internazionali per il Liceo “Megara” di Augusta, che ha abbracciato con entusiasmo il programma Erasmus+, trasformando la mobilità in opportunità di crescita per docenti e studenti.

Dopo aver ottenuto l’accreditamento Erasmus+ (KA120) nell’ottobre 2024 e il successivo finanziamento del grant KA121, l’Istituto ha avviato il suo primo storico percorso di mobilità internazionale, che ha toccato quattro paesi europei e coinvolto diversi protagonisti della comunità scolastica.

Formazione docenti: innovazione didattica tra Spagna e Malta

Il progetto ha preso il via a dicembre in Spagna con la formazione delle quattro docenti della Commissione Erasmus+ presso l’Europass Teacher Academy di Valencia. Dal 1° all’8 dicembre le docenti Barbara Belfiore ed Emanuela Russo hanno approfondito l’uso dell’intelligenza artificiale nell’insegnamento linguistico, partecipando al corso “Artificial Intelligence Tools for Language Teachers”, focalizzato su software innovativi e prompt engineering per personalizzare la didattica e potenziare il pensiero critico degli studenti.

Una settimana più tardi, dal 15 al 20 dicembre, le docenti Paola Di Mare e Raffaella La Ferla hanno frequentato il corso “PBL: Project-Based Learning”, acquisendo metodologie per rendere l’apprendimento “reale ed efficace” attraverso la risoluzione di sfide pratiche e il lavoro collaborativo.

A giugno la formazione in servizio per insegnanti è proseguita a Malta, dove i docenti Viviana Di Fazio e Angelo Ligotti hanno seguito presso l’European School of English di St. Julian’s il corso “Fluency and English Language Development”, migliorando le proprie competenze linguistiche e comunicative. Il programma ha incluso anche due escursioni culturali nella capitale La Valletta e nelle antiche città di Mdina e Rabat.

Studenti protagonisti in Francia e Polonia

La dimensione più entusiasmante del progetto ha visto protagonisti gli studenti del Liceo “Megara”, che hanno vissuto esperienze di mobilità di gruppo in Francia e Polonia.

Dal 25 aprile al 1° maggio, un primo gruppo di 10 studenti, accompagnato dalle docenti Barbara Belfiore e Paola Sara Nicolosi, si è recato a Wroclaw, in Polonia, ospite del Liceum Ogolnoksztalcace nr. III Adama Mickiewicza. Il progetto, incentrato sulla conservazione e valorizzazione dei beni culturali, ha previsto visite a luoghi di straordinario interesse: il museo Hydropolis, ricavato da antiche cisterne per l’acqua; l’Università di Wroclaw, dove il professore dell’Istituto di Geografia e Cartografia ha mostrato antiche mappe del mondo; le miniere di sale di Wieliczka, sito UNESCO; e il Museo Etnografico, che ha raccontato le complesse vicende storiche della regione di confine.

Dal 1° al 7 giugno un secondo gruppo di 10 studenti, accompagnati dalle docenti Anna Maria De Francisci e Paola Sara Nicolosi, sono stati accolti dal Lycée Hector Berlioz di Parigi per un progetto dedicato ai temi dell’identità urbana, dell’acqua, del patrimonio culturale e della sostenibilità. Il ricco programma ha incluso visite al Canal Saint-Martin, alla Torre Eiffel, al centro storico di Parigi con passeggiata lungo la Senna e nell’Île de la Cité, al Jardin des Tuileries e al Pont des Arts, oltre alle suggestive aree circostanti il Museo del Louvre.

Gli studenti sono stati ospitati nelle famiglie dei coetanei francesi e polacchi, vivendo un’autentica esperienza di immersione culturale che ha favorito la creazione di legami significativi e duraturi.

Un ponte verso l’Europa

Tutte le esperienze hanno rappresentato occasioni preziose di crescita personale, culturale e linguistica, sviluppando competenze interculturali e relazionali fondamentali per i cittadini del futuro.

Il Liceo “Megara” si conferma così un presidio di innovazione, impegnato a integrare le migliori pratiche europee nella didattica quotidiana e a preparare cittadini capaci di operare in contesti multiculturali, contribuendo attivamente alla creazione di uno spazio europeo dell’apprendimento sempre più inclusivo, sostenibile e condiviso.