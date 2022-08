L’ex sindaco di Augusta Cettina Di Pietro si candida alla Camera: sfiderà Cannata e Azzolina

Ieri alle 20 è scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali delle consultazioni del 25 settembre e si notano le candidature di leader come Giorgia Meloni (alla Camera a Palermo e Catania), Giuseppe Conte (Camera a Palermo) e Carlo Calenda (Senato a Palermo); il derby tra i fratelli Craxi, con Bobo che corre nel capoluogo per il collegio uninominale alla Camera per il Pd e Stefania lanciata da Forza Italia a Gela per il Senato (anche lei uninominale); le candidature a Marsala di Marta Fascina (Forza Italia), compagna di Silvio Berlusconi, e a Palermo di Nunzia Schilirò (Italexit), vicequestore nota per le posizioni contrarie al Green Pass.

Per quanto riguarda i nomi siracusani, oltre a Luca Cannata asso pigliatutto in provincia con la candidatura alla Camera al plurinominale e all’uninominale, ci sono anche il sindaco di Francofonte Daniele Lentini con Noi Moderati, l’ex ministro Lucia Azzolina con Impegno civico, Glenda Raiti con il Pd e Filippo Scerra per il M5S. Nella sfida 1 contro 1 (uninominale) oltre a Cannata e Azzolina ci sono anche l’ex sindaco di Augusta Cettina Di Pietro (M5S) e l’assessore comunale a Siracusa Conci Carbone (Azione Iv).

Il deputato Ars uscente di Melilli, Daniela Ternullo, seconda dopo Micciché. L’ex sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo terzo in Sicilia occidentale ma dietro Calenda e Bellanova. Stefania Prestigiacomo dovrebbe lasciare Montecitorio per traslocare a Palazzo Madama e il Pd potrebbe portare Antonio Nicita (figlio di Santi) nuovamente per un posto a Roma, lui che dal 2014 al 2020 è stato Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. All’Uninominale la sfida coinvolge Paolo Amenta (Pd) e Pino Pisani (M5S).

“Sono trascorsi quasi due anni dalla fine del mio mandato di sindaco – le parole dell’ex sindaco di Augusta Cettina Di Pietro – Dopo l’intensa esperienza amministrativa, ho sentito la necessità di riprendere le fila della mia vita lavorativa e privata, con un occhio comunque attento alla politica. È un lasso di tempo sufficiente per guardare con distacco e serenità al percorso compiuto ed ai traguardi raggiunti. Il bilancio personale è stato positivo. Chi mi conosce veramente ed ha avuto modo di lavorare con me sa quanto io sia caparbia ed intransigente. Ho sempre lavorato a testa bassa, non per la ricerca del consenso ma nell’interesse della collettività. Molti, per questo aspetto, mi hanno accusato, con tono canzonatorio, “di non essere una politica”; a costoro ho sempre risposto che la loro critica per me è un complimento. La capacità delle persone si misura sulla quantità e qualità dei risultati ottenuti, suscettibili di produrre i loro effetti anche oltre il mandato elettorale, e non certo sull’effimero, destinato a soddisfare l’interesse di pochi o il divertimento di una sera per un concertino in piazza. Avevo ereditato un comune in dissesto finanziario, con l’ultimo bilancio approvato nel 2012; con un terzo della dotazione di personale precario (84 lavoratrici e lavoratori) da oltre 30 anni. Dopo un solo mandato, la mia amministrazione ha riallineato i bilanci e stabilizzato il personale precario. Parlando di opere che sono state ideate e portate avanti (in molti casi sino alla progettazione definitiva) sotto la mia amministrazione, solo per citarne alcune, voglio ricordare la bonifica del sito ove verrà nuovamente realizzato il campo di calcio comunale; il progetto per la messa in sicurezza e manutenzione del viadotto “Federico II”; la realizzazione del terzo ponte; l’eliminazione della linea ferroviaria che taglia in due la città. Infine, per uno sguardo che va al futuro sviluppo economico ed occupazionale non solo del mio territorio, ma di una buona fetta della Sicilia orientale, l’istituzione delle Zes (zone economiche speciali) e l’approvazione del Dpss. (documento di pianificazione strategica di sistema) per il nostro porto commerciale e le aree di interazione porto/città. Tutti progetti che cominciano a vedere la luce solo adesso o nei prossimi anni ma che sono stati ideati e fortemente voluti da noi. Dopo questa lunga premessa, necessaria tuttavia a comprendere il perché della mia scelta, comunico che ho deciso di accettare la candidatura nel collegio uninominale Siracusa per la Camera dei Deputati. Sono lusingata da questa designazione che è un riconoscimento non solo del lavoro svolto, ma anche della mia persona, onesta nell’operato e coerente nelle scelte. Grazie alla importante e preziosa esperienza acquisita, sono pronta a dare nuovamente il mio contributo per la collettività”.