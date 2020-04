“Lettera d’amore” per i medici eroi a “Storie italiane” di Raiuno: canta anche Alessia Riera da Augusta

Si chiama “Lettera d’amore” ed è un video musicale dedicato ai medici eroi che, in un momento così difficile qual è quello dell’emergenza da Covid-19, sono dei veri e propri angeli col camice bianco che si stanno dedicando con tutte le loro forze a salvare vite umane.

Ad interpretarlo è anche Alessia Riera, tredicenne augustana che si esibisce insieme alle altre 4 ragazzine cantanti del gruppo, tutto al femminile, delle “Top 5”, all’interno di “Zainetti la serie”. È la prima serie web di teenagers musicale su Youtube, scritta e diretta da Giuseppe Caudullo e interpretata dagli allievi dell’accademia Bma officine dello spettacolo musical, cosi’ come il video dedicato ai medici.

Nei giorni scorsi Alessia, insieme ad altre due ragazze siciliane componenti del quintetto, Gaia e Rebecca, ha lanciato il brano anche su Raiuno, nel programma televisivo “Storie italiane” condotto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, da Eleonora Daniele.

“Siamo molto vicini a tutti i figli di dottori che non possono vedere i propri genitori e da figli questo è inaccettabile. E non è certo colpa loro. Grazie a tutti i medici che mettono a rischio la loro vita per salvare la nostra. Ce l’hanno detto in tutte le lingue, almeno la nostra parte facciamola, rimaniamo a casa. Per favore aiutateci tutti in modo da poter uscire al più presto da questa lotta incredibile e inaspettata”– ha poi detto la tredicenne augustana durante il collegamento da casa con lo studio televisivo e dopo aver cantato il ritornello finale del brano. E aver ricevuto, insieme alle altre due ragazze in collegamento, i complimenti da parte di Eleonora Daniele e di un altro ospite in collegamento, che hanno apprezzato molto il gesto, sottolineando come siano un esempio per i giovani, che hanno una grande inventiva e stanno affrontando meglio degli adulti questo momento.

Alessia che studia canto già da qualche anno, nonostante la giovane età, ha già ottenuto diversi riconoscimenti a concorsi canori nazionali e internazionali come Sanremo junior, International song festival, La vela d’oro e Coppa Italia di canto e performer a Cinecittà world.