Lettera aperta di un paziente ai medici dell’ospedale Muscatello di Augusta: “curato con tanta umanità”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di un paziente salvato dai medici dell’ospedale Muscatello di Augusta.

“Il 27 aprile 2023, venivo trasportato d’urgenza al PS dell’Osp. Muscatello di Augusta. Le mie condizioni erano gravissime. I Dott hanno capito subito “la causa” e si sono subito attivati con le procedure.

Ricordo gli infermieri Nunzio ed Irene (li chiamavo di continuo). Poi un Dott. molto gentile che mi disse: sto per salvarti la vita. Dopo mi ha messo un sondino naso-gastrico (non entro nei particolari) e i dolori si sono attenuati. E lì mi ha detto: ti ho appena salvato la vita. Il suo nome è Di Martino. L’1 maggio sono stato trasferito al reparto Chirurgia dell’Osp. Umberto I di Siracusa (per poi essere dimesso il 6 luglio). Ho avuto la fortuna di essere curato direttamente dal Primario, il dolcissimo Dott. Trovatello. Mi ha curato con tanta umanità; pur di rassicurarsi di come stavo, passava pure a tarda ora.

Vederlo mi faceva stare più sereno. Ricordo tutti i loro nomi perché tutti mi chiamavano per nome, e tutti mi trattavano bene. La Dott.ssa Miano, stringendomi la mano mi diceva di non aver paura. I Dott. Russo, Bartoccelli, Cascio (che mi incoraggiava), la caposala Dott. Vasile. Gli infermieri: Stella, Valeria, Annika (3 stelle cadenti). Maria, Jonathan, Giuseppe (che mi scherzava sempre), Gabriele, Alessandro, Nunzia, Rossana (che mi strappava un sorriso), Federico, Francesco. Le ausiliarie osa (sempre disponibili): Eleonora, Stefania, Sabina, Concetta, Cettina, Mara, Grazyna.

Di recente (per chiudere quella brutta parentesi) ho subito un intervento all’Osp. di Augusta, ad assistere il Dott Trovatello c’era la Dott.ssa Miano, che ha voluto fortemente essere presente per rassicurarsi che tutto procedesse bene. Questo è un elogio a tutte le persone che mettono umanità nel lavoro che svolgono, e vi assicuro che non è da tutti. Grazie da Rosario”