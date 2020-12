Leo Club Augusta in piazza Duomo per la raccolta fondi nazionale “Leo for safety & security”

Il Leo Club di Augusta, presieduto da Domenico Sangiorgi, nei giorni scorsi in piazza Duomo ha distribuito i pandorini “PandoLeo” per contribuire alla raccolta fondi per il service “Leo for Safety & Security”, Tema operativo nazionale dei Leo Club d’Italia per il triennio sociale 2019-2022 con cui ogni club service potrà donare ad enti di primo soccorso un kit tecnico scegliendo gli strumenti in base alle esigenze e alle necessità del proprio territorio.

“I continui tagli apportati al finanziamento delle strumentazioni di cui si dotano gli enti di primo soccorso italiani (Protezione civile, Croce rossa, Guardia costiera, Soccorso alpino, Croce verde) – ha detto il presidente del Leo Club Augusta Domenico Sangiorgi- costringono a lavorare in condizioni di estremo disagio, utilizzando dispositivi ed attrezzature mal funzionanti o obsolete. Per di più, i tagli alla spesa pubblica colpiscono di conseguenza anche gli edifici pubblici da noi frequentati quotidianamente (scuole, ospedali, Asp, centri sportivi, uffici comunali…) e mettono questi ultimi in condizione di dover dare precedenza ad esigenze strutturali o materiali che talvolta scavalcano la necessità di aggiornare ed adeguare le proprie dotazioni di sicurezza nel rispetto degli standard dettati dalla normativa vigente”.

Da qui l’idea del service i cui obiettivi principali sono: potenziare gli equipaggiamenti e le attrezzature messe a disposizione degli enti di primo soccorso italiani; migliorare le attrezzature e i dispositivi di sicurezza e primo soccorso di strutture pubbliche e private; sensibilizzare sull’importanza di una corretta e variegata disposizione dei sistemi antincendio e di sicurezza al fine di rendere l’ambiente ed il personale pronti a fronteggiare correttamente le emergenze.

“Ringrazio gli augustani che, avendo accolto con favore la nostra iniziativa, contribuiranno al perseguimento degli obiettivi del progetto” – ha concluso Sangiorgi.