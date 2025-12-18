L’Ematologia dell’ospedale di Augusta è Centro di riferimento regionale per le Patologie rare

L’Unità operativa complessa di Ematologia dell’ospedale di Augusta ha ottenuto l’accreditamento come Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura di patologie rare, secondo quanto stabilito dal decreto Assessoriale 565 del 2025.

“Questo riconoscimento – spiega il direttore del reparto di Ematologia Michele Floridia – permette ai pazienti residenti nella provincia di Siracusa di fruire di terapie innovative comportando una riduzione della mobilità passiva verso altri centri regionali ed extraregionali”.

Nello specifico, l’Unità di Ematologia è stata accreditata per la gestione di gravi patologie rare di origine midollare e per le malattie della coagulazione e delle piastrine. Grazie a questo status, il Centro potrà ora offrire percorsi diagnostico-terapeutici completi, con accesso a indagini specialistiche, trattamenti personalizzati e farmaci dedicati.

Sarà inoltre possibile ottenere l’esenzione per patologia, la quale non sarebbe altrimenti disponibile se non attraverso altri centri. La UOC contribuirà, infine, all’implementazione del Registro regionale delle Malattie Rare, supportando in questo modo il sistema di monitoraggio e programmazione sanitaria a livello regionale.