Le Zes e l’interesse degli investitori cinesi per i porti di Augusta e Catania

Una delegazione cinese in visita al porto di Catania ha mostrato grande interesse per le aree portuali e retro portuali anche del porto di Augusta. A ricevere gli asiatici, secondo cui degli investitori cinesi vorrebbero sviluppare una “forma di trasporto misto delle merci per via marittima ed aerea” e guarderebbero con favore la vicinanza dello scalo etneo con l’aeroporto, sono stati il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, Emilio Errigo ed il segretario generale Attilio Montalto che hanno illustrato il progetto delle Zes, le zone economiche speciali, “in modo da potere offrire agli investitori non solo l’opportunità di business nel settore della portualità e della logistica, ma anche del turismo e del crocierismo nei porti di Catania, Augusta, Siracusa e Pozzallo. Le sei province ed i trentatré Comuni rientranti nelle competenze amministrative dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, – si legge in una nota- sono infatti notoriamente ricchi di beni ambientali e culturali internazionalmente riconosciuti. Basti pensare agli scrigni che custodiscono la storia millenaria di Catania, Augusta, Siracusa e di altri territori inclusi nelle suddette Zes. Un patrimonio unico al mondo di cui la terra di Sicilia è ricca”.

Sono anni che al porto di Augusta, ancora prima dell’accorpamento con quello di Catania, fanno tappa puntualmente delegazioni cinesi con idee di investimenti futuri, che non si sono però mai realizzate. Più o meno quasi ogni presidente o commissario, che sia stato alla guida dell’Ente economico del porto, ha potuto conoscere da vicino una delegazione cinese che si è sempre detta interessata a stabilire rapporti commerciali con lo scalo megarese.

Ad agosto 2011, ad esempio, era toccato all’allora presidente Aldo Garozzo incontrare, insieme alla società Itsa, i vertici dell’Autorità portuale di Tianjin, Porto di Pechino, che aveva ricambiato la visita fatta in Cina nel corso della quale era stato firmato un “Memorandum Understanding” di collaborazione. La delegazione aveva scelto Augusta come tappa unica italiana del suo viaggio e aveva potuto apprendere dei progetti di ampliamento del porto commerciale e dello sviluppo infrastrutturale del nuovo porto di Transhipment, che doveva essere realizzato contestualmente alle attività di bonifiche, mai partite.

A luglio del 2014 era stato, invece, uno dei commissario straordinari dell’Autorità portuale, Enrico Maria Pujia insieme a Marco La Rocca, capo di gabinetto dell’allora assessore regionale alle Infrastrutture ad incontrare una delegazione cinese di cinque persone tra rappresentanti governativi ed operatori portuali di Tianjin, il più grande porto del nord della Cina, con il più grande bacino container del paese e più di 20 rotte oceaniche.

La delegazione era interessata a sviluppare una cooperazione con l’Italia e stava cercando un porto di riferimento nel Mediterraneo, quale migliore se non Augusta che di certo è quello più baricentrico. “L’obiettivo– si disse all’epoca- era quello di far diventare il porto commerciale megarese una base operativa di quello cinese di Tianjin, facendovi transitare i container che partono dal Nord della Cina per arrivare fino in Europa”. E questo alla luce degli stessi lavori di realizzazione della banchina container e dell’allargamento dei piazzali, che non sono mai stati realizzati ad oggi, dopo quasi 6 anni da quella visita.

Risale al 2018, invece, la partecipazione dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale alla manifestazione fieristica “Transport logistic china”, che si è tenuta a Shanghai dal 16 al 18 maggio e mentre ad Augusta si cercava di tessere contatti con gli asiatici, nella sua visita in Cina l’allora premier Gentiloni “cancellava” la Sicilia e il porto megarese dalla “Via della seta” indicando agli operatori che avevano manifestato la volontà di puntare su un canale marittimo in Europa i porti di Genova, Trieste o Venezia piuttosto che Augusta. Chissà che magari la “vicinanza” con Catania o le Zes di futura attuazione non portino “fortuna” ad Augusta, questa volta.